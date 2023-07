Prvi dan Ultre: Pridržali 98 oseb, zasegli droge in izdali za 65.000 evrov glob

Splitska policija je po koncu prvega dne festivala Ultra sporočila, da so pridržali skupno 98 oseb, od tega 40 hrvaških in 58 tujih državljanov, večino zaradi zlorabe drog. Izdali so za 65.000 evrov glob.

Zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami so policisti sprožili preiskavo zoper štiri osebe, ki so jih tudi aretirali. Zasegli so jim namreč skupno 530 tablet ekstazija, 130 gramov marihuane, 35 gramov speeda, 22 gramov halucinogenih gob in drugih substanc.

Trije so bili udeleženci festivala, in sicer dva moška, stara 23 in 41 let, ter 32-letna ženska. Prvemu je policija zasegla 50 tablet ekstazija, drugemu pa 10,5 grama kokaina, 6,5 grama MDMA in 4,6 grama hašiša. Pri 32-letnici so našli kokain in ekstazi.