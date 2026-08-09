Prvi podrobni posnetki površja Sonca: skrivnostni vzorci

Znanstveniki slik sprva niso posneli zaradi tega odkritja. Njihov namen je bil natančno umeriti teleskop in preizkusiti meje njegovih zmogljivosti. Ko pa so pregledali rezultate, so ugotovili, da so posneli svetlo zunanjo plast Sonca v doslej najvišji ločljivosti.

Čeprav vemo, da je Sonce nevarno gledati brez ustrezne zaščite oči, so raziskovalci pokukali pod njegovo žgočo površino s pomočjo Sončevega teleskopa Daniel K. Inouye, ki deluje pod okriljem ameriške Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) in stoji na havajskem otoku Maui, poroča AP News.

Poleg tega so na površju opazili nenavadne, peresu podobne vzorce, ki valovijo čez Sončevo površino.

"To me spominja na znamenite slike, denimo na vrtinčasto nebo na Van Goghovi Zvezdni noči," je povedala solarna fizičarka Ruizhu Chen z Univerze Stanford, ki pri novi raziskavi sicer ni sodelovala.

Raziskovalci so na površju Sonca opazili valovanje, ki nastane zaradi nestabilnosti, ko se deli magnetizirane plazme gibljejo drug mimo drugega z različnimi hitrostmi – podobno kot se na vodni gladini pojavijo valovi, ko čez njo zapiha veter. Gre za dobro poznan fizikalni pojav, ki pomaga pojasniti gibanje tekočin in plinov, navaja AP News.

Takšen pojav so že opazili na Zemlji ter na drugih planetih, kot sta Jupiter in Saturn, vendar ga "na površju Sonca še nikoli niso opazovali na tako podrobni ravni," je povedal soavtor raziskave Friedrich Wöger iz ameriškega Nacionalnega sončnega observatorija.

Ugotovitve raziskave so bile v sredo objavljene v znanstveni reviji Nature.