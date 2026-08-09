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Prvi podrobni posnetki površja Sonca: skrivnostni vzorci

Kahului, 09. 08. 2026 07.08 pred enim dnevom 2 min branja 29

Avtor:
Ne.M.
Površje sonca

Znanstveniki so posneli doslej najbolj podrobne slike površja Sonca. Te razkrivajo njegovo nenavadno in izjemno dinamično podobo – na površju so opazili valovanje, ki spominja na Van Goghovo Zvezdno noč.

Čeprav vemo, da je Sonce nevarno gledati brez ustrezne zaščite oči, so raziskovalci pokukali pod njegovo žgočo površino s pomočjo Sončevega teleskopa Daniel K. Inouye, ki deluje pod okriljem ameriške Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) in stoji na havajskem otoku Maui, poroča AP News.

Znanstveniki slik sprva niso posneli zaradi tega odkritja. Njihov namen je bil natančno umeriti teleskop in preizkusiti meje njegovih zmogljivosti. Ko pa so pregledali rezultate, so ugotovili, da so posneli svetlo zunanjo plast Sonca v doslej najvišji ločljivosti.

Poleg tega so na površju opazili nenavadne, peresu podobne vzorce, ki valovijo čez Sončevo površino.

"To me spominja na znamenite slike, denimo na vrtinčasto nebo na Van Goghovi Zvezdni noči," je povedala solarna fizičarka Ruizhu Chen z Univerze Stanford, ki pri novi raziskavi sicer ni sodelovala.

Raziskovalci so na površju Sonca opazili valovanje, ki nastane zaradi nestabilnosti, ko se deli magnetizirane plazme gibljejo drug mimo drugega z različnimi hitrostmi – podobno kot se na vodni gladini pojavijo valovi, ko čez njo zapiha veter. Gre za dobro poznan fizikalni pojav, ki pomaga pojasniti gibanje tekočin in plinov, navaja AP News.

Takšen pojav so že opazili na Zemlji ter na drugih planetih, kot sta Jupiter in Saturn, vendar ga "na površju Sonca še nikoli niso opazovali na tako podrobni ravni," je povedal soavtor raziskave Friedrich Wöger iz ameriškega Nacionalnega sončnega observatorija.

Ugotovitve raziskave so bile v sredo objavljene v znanstveni reviji Nature.

sonce površina znanost vzorci odkritje
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KOMENTARJI29

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S1967
09. 08. 2026 18.09
fuzijsko elektrarno v franciji ki naj bi delovala kot naša najbljižja zvezda jim pa ne uspe zagnati bi se moral pojaviti novi tesla mogoče kdaj kasneje pa bomo imeli elektrike na pretek
Odgovori
0 0
Mirko Zlikovski
09. 08. 2026 15.23
Po količini neumnosti v komentarjih na tem portalu bi človek lahko ne samo začel dvomit v kvaliteto sloveskega izobraževanja ampak tudi v splošno inteligenco komentatorjev.... Internet se je iz orodja za širjenje znanja, očitno res spremenil v orodje za širjenje neumnosti!
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+4
4 0
Dr Dre
09. 08. 2026 14.13
Imajo slike sonca💪. Vse slike zemlje so pa narisane, ker to kao mora biti, pove NASIN risar.. Zanimivo, koliko vemo o vswm ostalem, razwn o zwmlji, tu je pa vwliko TABU
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+3
4 1
NeXadileC
09. 08. 2026 12.38
Tako je tudi videti pasulj, ko se kuha...
Odgovori
+0
4 4
medusa
09. 08. 2026 11.42
Nic ne verjamem.Kako lahko gori brez kisika?....
Odgovori
-7
5 12
kryptix
09. 08. 2026 12.22
Sonce ne gori...
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+5
7 2
kryptix
09. 08. 2026 12.29
Večino kar na tem planetu gori oranžno je zaradi pomanjkanja kisika. Poglej katerikoli plamen spodaj. Če je morje belo/modro, sneg belo/moder sonce ne more bit oranžno. Kje vam je logika.
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+0
3 3
brusilec
09. 08. 2026 12.41
medusa.. zakaj bi ti razlagal nekaj kar se da prebrati vse na netu v 1 minuti.. kradi sam sebi čas...
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+2
3 1
Dr Dre
09. 08. 2026 14.18
V tej 1 minuti ne najdeš ene same slike zemlje, ki ni Kompozit..
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+1
2 1
jekras
09. 08. 2026 11.12
dobro, in kaj si mi hotu povedat?
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+0
3 3
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.30
Ogromno denarja in onesnaževanha okolja za posnetke, brez katerih bi popolnoma enako živeli, tudi če jih ne bi videli. Raje raziskujte zdravljenja bolezni kot pa stvari, na katere nimamo vpliva
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-1
7 8
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 10.48
Zdravljenje bolezni ni dobičkonosno. Dobičkonosno je da ljudje jedo čimveč tablet in da se zmanjšujejo normativi... Vse kar se dela se dela proti ljudem. Elita želi sedaj ko bo tehnologija dovolj razvita robotizacija, AI, potem nas ne potrebujejo več in to že počnejo.
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+7
11 4
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 10.11
Vse je zlagano, nic ni res kar pisejo. Skropijo kovine in strupe pp nebu zato je sonce belo, vrocina deluje na tezke kovine in se dogaja ucinek mikrovalovke, zato taka susa, ker izsusujejo EU namerno s tehnologijo. Sam Bill Gates napoveduje 2027 pomanjkanje vode. Vse se dela z namenom…
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+0
9 9
Dražen Marjanović
09. 08. 2026 14.09
Moras dokazat kar govoris
Odgovori
-2
0 2
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 14.33
In obratno seveda. Nasa nima dokazov ampal samo risane in sestavljene slike zemlje in se marsikaj. Vse je ze dokazano. Na luni ni bil nihce se in nikoli ne bo!
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+2
2 0
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 10.07
A kdo ve kako so nastale vse te gmote iz vesolja a je res vse skupi ustvaril Bog njegova roka in monsinjori Grims Vrtovec in Janša?
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-7
4 11
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.32
Bolnik, ki v znanstvenem članku ne moreš brez politike. Verjetno misliš kako si duhovit, kažeš pa samo svoje bedno stanje v glavi
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+13
13 0
JAZsemTI
09. 08. 2026 09.11
Van Gogh je prvi, ki je tako zaznal energijo, da jo je celo naslikal. In zato je bil vsem čuden. Genije pogosto odkrijejo šele po smrti…
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+0
6 6
Cmrlj3
09. 08. 2026 09.24
To si pobral iz tega članka? Res?
Odgovori
-2
2 4
JAZsemTI
09. 08. 2026 10.46
To sem napisal, da boš imel tudi ti več pojma😏
Odgovori
+3
5 2
kryptix
09. 08. 2026 08.54
Sonce je belo in ne oranžno.
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-7
4 11
kryptix
09. 08. 2026 10.35
Če bi bilo sonce oranžno bi bil sneg oranžen...pa ni razen ko ga pošč...
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-3
1 4
Mirko Zlikovski
09. 08. 2026 11.38
Teleskop s katerim so posneli fotografije ni "fotoaparat" ampak znastveni instrument, ki dela posnetke v različnih valovnih dolžinah in infrardečem spektru, zato razlog za barvo na fotografiji ni barva sonca ampak obdelava podatkov...
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-3
1 4
kryptix
09. 08. 2026 12.11
Instrument vidi v vseh barvah...zato lahko pretvori tudi v belo kakršno je za naše oči..
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
09. 08. 2026 08.05
Boste spet pisali kako nič ni res in,da je neresnično kajne phahaha?.
Odgovori
+2
11 9
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 08.27
Seveda ni resnico, ker lune ne morejo izslediti kam tocno je padla raketa zadnjic. Razen ce je sonce res blizje in manjse kot na lazejo. Dobro jutro watcher. Lazejo vsi o vsem!
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-7
8 15
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 08.27
Aja pa se to veliko smeha, ampak si pozabil da se bomo mi zadnji smejali!
Odgovori
-7
4 11
Watcherman
09. 08. 2026 10.12
Kako si ti neumen in domišljav phahahaha.
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+3
5 2
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 10.22
Seveda hvala sem ti hvalezen. Se naprej verjami medijem.
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+0
5 5
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