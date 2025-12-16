Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja

Bruselj, 16. 12. 2025 15.59 pred 49 minutami 1 min branja 4

Avtor:
D. S. STA
Odprtje stanovanj v soseski Črnuški bajer

Evropska komisija je pripravila prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja. Ugotavlja namreč, da stanovanjska kriza spodkopava konkurenčnost in družbeno kohezijo Evrope, saj omejuje mobilnost delovne sile in izobraževanja, povečuje finančno negotovost in povzroča odlašanje pri ustvarjanju družin, so sporočili iz Bruslja.

Cene stanovanj v EU so se v zadnjih desetih letih povprečno zvišale za več kot 60 odstotkov, najemnine pa za več kot 20 odstotkov.

Načrt se v tej luči osredotoča na povečanje ponudbe stanovanj, spodbujanje naložb in reform, reševanje kratkoročnih najemov na območjih, kjer je stanovanj malo, in podporo najbolj prizadetim prebivalcem.

Vključeni so ukrepi za bolj produktiven in inovativen gradbeni in prenovitveni sektor, "ki bodo s pomočjo evropske strategije za stanovanjsko gradnjo odpravili neskladje med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih".

Prav tako je del načrta priporočilo sveta o Novem evropskem Bauhausu, ki kot gonilo čistega prehoda, inovacij in biogospodarstva podpira trajnostne, cenovno dostopne in visokokakovostne projekte.

Stanovanjska kriza spodkopava evropsko konkurenčnost
Stanovanjska kriza spodkopava evropsko konkurenčnost
FOTO: Shutterstock

Dokument je po navedbah komisije le prvi korak k podpori državam članicam pri zagotavljanju cenovno dostopnejših, trajnostnih in kakovostnejših stanovanj. Slediti mora namreč njegovo izvajanje.

Spodbujala ga bo nova Evropska stanovanjska zveza med državami članicami, mesti, regijami, institucijami EU, ponudniki in združenji stanovanj, socialnimi partnerji, industrijo in civilno družbo.

Komisija bo pred koncem mandata predstavila poročilo o napredku.

Ključnega pomena pa bo tudi ohranjanje politične pripravljenosti za rešitev stanovanjske krize. Evropska komisija je zato za prihodnje leto napovedala prvi vrh EU o stanovanjski problematiki, so še navedli v Bruslju.

eu stanovanja cene evropski načrt

Do groba kar z BMW-jem: 79-letnika posnele nadzorne kamere

Vozila z notranjim zgorevanjem ostajajo, predlaga Evropska komisija

SORODNI ČLANKI

Za 1,5-sobno stanovanje v Ljubljani tudi po 950 evrov na mesec brez stroškov

Stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zlato in še več kot 15.000 dobitkov

Na trgu nepremičnin 'divji zahod', Sloveniji na pomoč evropski banki

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
16. 12. 2025 17.47
Ko vidiš evropska komisijela ti je lahko takoj jasno da bo vse še dražje in bolj nedostopno, no, razen če si pritepenec iz 3. sveta.
Odgovori
0 0
bb5a
16. 12. 2025 17.32
Ni problem da je premal stanovanj, problem je v temu da je preveč priseljencev... tko bi tudi cene stanovanj padle, ker bi bla prazna... Ampak EU pač vodjo podporniki vseh, ki niso evropejci...
Odgovori
+3
3 0
Hugh_Mungus
16. 12. 2025 17.30
Dokler se ne uredi davčna politika je vse zamanj. Bogati bodo vedno lahko s trga izrinili manj premožne ter s tem dvigovali ceno, podjetja bodo denar še vedno parkirala v prazna stanovanja itd. To je vse epsek v oči, dokler se ne začne resno obdavčevanja premoženja - NE DELA!
Odgovori
-1
1 2
Nightingale
16. 12. 2025 16.46
Skratka še več ugodnosti za priseljence na račun davkoplačevalcev...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419