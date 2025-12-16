Prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja

Cene stanovanj v EU so se v zadnjih desetih letih povprečno zvišale za več kot 60 odstotkov, najemnine pa za več kot 20 odstotkov.

Načrt se v tej luči osredotoča na povečanje ponudbe stanovanj, spodbujanje naložb in reform, reševanje kratkoročnih najemov na območjih, kjer je stanovanj malo, in podporo najbolj prizadetim prebivalcem.

Vključeni so ukrepi za bolj produktiven in inovativen gradbeni in prenovitveni sektor, "ki bodo s pomočjo evropske strategije za stanovanjsko gradnjo odpravili neskladje med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih".

Prav tako je del načrta priporočilo sveta o Novem evropskem Bauhausu, ki kot gonilo čistega prehoda, inovacij in biogospodarstva podpira trajnostne, cenovno dostopne in visokokakovostne projekte.