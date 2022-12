Prvi evrski kovanci na Hrvaškem

Paketov evrskih kovancev stane 100 kun, nakup pa je možen samo z gotovino. Vsak državljan lahko kupi največ dva paketa naenkrat, ob nakupu paketa pa bo kupec dobil tudi potrdilo z obvestilom o prepovedi uporabe hrvaških evrskih kovancev pred 1. januarjem 2023, so opozorili s Hrvatske pošte.

Paket vsebuje po pet kovancev za 50, 20, deset centov in en cent, štiri kovance za dva centa ter po tri kovance za dva evra, en evrov in pet centov, je sporočila Hrvatska pošta. Skupno je na voljo 1,2 milijona paketov.

Na kovancu za dva evra je motiv zemljevida Hrvaške, na kovancu za en evro motiv kune, na kovancih za 50, 20 in 10 centov motiv Nikole Tesle, na kovancih za pet, dva in en cent pa črki HR, izpisani v glagolici. Na vseh kovancih je tudi element šahovnice.

Celoten postopek uvedbe evra poteka v treh fazah. Prva faza, ki se je začela septembra, je prikazovanje dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju 7,53450 kune za en evro. Druga faza se bo začela 1. januarja 2023 z uvedbo evra in bo trajala do 14. januarja. Kupci bodo storitve in izdelke v tem obdobju lahko plačevali v evrih ali kunah, trgovci pa jim bodo tudi takrat, ko bodo plačilo izvedli v kunah, morali vrniti evre.

Tretja faza se bo začela 15. januarja 2023, ko bo evro postala edina uradna plačilna valuta.