Prvi hrvaški naborniki v vojašnice že 9. marca

Načelnik Generalštaba hrvaških oboroženih sil Tihomir Kundid je, kot poroča Index.hr, potrdil, da so doslej poslali več kot 700 pozivov na temeljno vojaško usposabljanje, pri čemer se je le sedem kandidatov odločilo za ugovor vesti.
Usposabljanje bo trajalo osem tednov in je zasnovano tako, da mlade postopno uvede v vojaško okolje. Udeleženci bodo pridobili osnovna vojaška znanja, ki jih bodo lahko kasneje nadgrajevali v rezervni sestavi. Vojska ima zagotovljeno vso opremo, vključno z novimi jurišnimi puškami hrvaške proizvodnje.
Kundid poudarja, da dvomesečno usposabljanje mladim ne bo bistveno poseglo v osebne ali poklicne načrte, temveč jim bo prineslo nova znanja, disciplino in uporabne veščine. Lokacije za usposabljanje so pripravljene, inštruktorji pa dodatno usposobljeni za delo z mladimi, ki prihajajo neposredno iz civilnega okolja.
Obvezno služenje je Hrvaška znova uvedla lani. Prvi naborniki bodo 9. marca vstopili v vojašnice v Kninu, Slunju in Požegi. Vpoklic praviloma velja za osebe do 27. leta starosti, z določenimi odlogi pa največ do 30. leta.
Tisti, ki iz verskih ali moralnih razlogov ne želijo opravljati vojaške službe, lahko uveljavljajo ugovor vesti, ki ga zagotavlja ustava. V tem primeru jih čaka civilna služba v okviru sistema civilne zaščite ali lokalnih skupnosti. Ta traja dlje kot vojaško usposabljanje in prinaša bistveno nižje mesečno nadomestilo.
Vojaki bodo na dvomesečnem usposabljanju prejemali približno 1100 evrov mesečno ter imeli zagotovljeno nastanitev in prehrano, navaja Index.hr. Tisti, ki se bodo odločili za civilno službo v sistemu civilne zaščite ministrstva, bodo služili tri mesece in prejemali 340 evrov. Tisti, ki pa bodo civilno službo opravljali v lokalnih enotah, bodo služili štiri mesece z nadomestilom v višini 170 evrov.
Zahtevo za civilno službo je mogoče vložiti v različnih fazah, od vpisa v vojaško evidenco do samega služenja. Pristojni organi so dolžni vsakega nabornika seznaniti s to pravico, odločitev pa ostaja individualna.
