Prvi hrvaški naborniki v vojašnice že 9. marca

Načelnik Generalštaba hrvaških oboroženih sil Tihomir Kundid je, kot poroča Index.hr, potrdil, da so doslej poslali več kot 700 pozivov na temeljno vojaško usposabljanje, pri čemer se je le sedem kandidatov odločilo za ugovor vesti.

Usposabljanje bo trajalo osem tednov in je zasnovano tako, da mlade postopno uvede v vojaško okolje. Udeleženci bodo pridobili osnovna vojaška znanja, ki jih bodo lahko kasneje nadgrajevali v rezervni sestavi. Vojska ima zagotovljeno vso opremo, vključno z novimi jurišnimi puškami hrvaške proizvodnje.

Kundid poudarja, da dvomesečno usposabljanje mladim ne bo bistveno poseglo v osebne ali poklicne načrte, temveč jim bo prineslo nova znanja, disciplino in uporabne veščine. Lokacije za usposabljanje so pripravljene, inštruktorji pa dodatno usposobljeni za delo z mladimi, ki prihajajo neposredno iz civilnega okolja.

Obvezno služenje je Hrvaška znova uvedla lani. Prvi naborniki bodo 9. marca vstopili v vojašnice v Kninu, Slunju in Požegi. Vpoklic praviloma velja za osebe do 27. leta starosti, z določenimi odlogi pa največ do 30. leta.