Tujina

Prvi hrvaški naborniki v vojašnice že 9. marca

Zagreb, 27. 02. 2026 09.45 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Hrvaški vojaki

Hrvaška je po več letih znova uvedla obvezno temeljno vojaško usposabljanje. Prve vpoklice so že poslali, vojašnice so pripravljene, mladi pa se lahko odločijo med vojaško in civilno obliko služenja. Vojaški vrh poudarja, da gre za kratek, a koristen proces, ki mladim ne bo porušil življenjskih načrtov.

Načelnik Generalštaba hrvaških oboroženih sil Tihomir Kundid je, kot poroča Index.hr, potrdil, da so doslej poslali več kot 700 pozivov na temeljno vojaško usposabljanje, pri čemer se je le sedem kandidatov odločilo za ugovor vesti.

Usposabljanje bo trajalo osem tednov in je zasnovano tako, da mlade postopno uvede v vojaško okolje. Udeleženci bodo pridobili osnovna vojaška znanja, ki jih bodo lahko kasneje nadgrajevali v rezervni sestavi. Vojska ima zagotovljeno vso opremo, vključno z novimi jurišnimi puškami hrvaške proizvodnje.

Kundid poudarja, da dvomesečno usposabljanje mladim ne bo bistveno poseglo v osebne ali poklicne načrte, temveč jim bo prineslo nova znanja, disciplino in uporabne veščine. Lokacije za usposabljanje so pripravljene, inštruktorji pa dodatno usposobljeni za delo z mladimi, ki prihajajo neposredno iz civilnega okolja.

Obvezno služenje je Hrvaška znova uvedla lani. Prvi naborniki bodo 9. marca vstopili v vojašnice v Kninu, Slunju in Požegi. Vpoklic praviloma velja za osebe do 27. leta starosti, z določenimi odlogi pa največ do 30. leta.

Hrvaški vojaki
Hrvaški vojaki
FOTO: Shutterstock

Tisti, ki iz verskih ali moralnih razlogov ne želijo opravljati vojaške službe, lahko uveljavljajo ugovor vesti, ki ga zagotavlja ustava. V tem primeru jih čaka civilna služba v okviru sistema civilne zaščite ali lokalnih skupnosti. Ta traja dlje kot vojaško usposabljanje in prinaša bistveno nižje mesečno nadomestilo.

Vojaki bodo na dvomesečnem usposabljanju prejemali približno 1100 evrov mesečno ter imeli zagotovljeno nastanitev in prehrano, navaja Index.hr. Tisti, ki se bodo odločili za civilno službo v sistemu civilne zaščite ministrstva, bodo služili tri mesece in prejemali 340 evrov. Tisti, ki pa bodo civilno službo opravljali v lokalnih enotah, bodo služili štiri mesece z nadomestilom v višini 170 evrov.

Zahtevo za civilno službo je mogoče vložiti v različnih fazah, od vpisa v vojaško evidenco do samega služenja. Pristojni organi so dolžni vsakega nabornika seznaniti s to pravico, odločitev pa ostaja individualna.

Hrvaška vojaško usposabljanje obvezno služenje naborništvo

Izginil bo še 'zadnji zid v celinski Evropi'

