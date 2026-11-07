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Prvi izidi volitev na Novi Zelandiji kažejo na tesno tekmo

Wellington, 07. 11. 2026 14.27 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Christopher Luxon

Na Novi Zelandiji po parlamentarnih volitvah poteka štetje glasov, delni izidi kažejo na tesno tekmo med vladajočo desnosredinsko Nacionalno stranko premierja Christopherja Luxona in levosredinsko Laburistično stranko nekdanjega premierja Chrisa Hipkinsa. Po skoraj vseh preštetih glasovih sta stranki še vedno zelo izenačeni.

Po podatkih volilne komisije je Nacionalna stranka po 97 odstotkih preštetih glasovnic osvojila 29,29 odstotka glasov, laburisti pa 29,24 odstotka, poroča britanski BBC.

Zeleni so prejeli 13,90 odstotka glasov, desna libertarna stranka ACT 10,96 odstotka, populistično-nacionalistična NZ First pa pri 9,79 odstotka. Sredinska Stranka priložnosti je osvojila 5,97 odstotka glasov, stranka Pati Maori, ki zastopa interese domorodnih Maorov, 0,56 odstotka.

Začasne projekcije Nacionalni stranki pripisujejo 42 poslanskih sedežev, laburistom 35, Zelenim 16, ACT 13, NZ First 12, Stranki priložnosti sedem in Pati Maori pet, navaja BBC.

Christopher Luxon je v odzivu ocenil, da ima njegova desna koalicija možnost za obstanek na oblasti, čeprav je priznal, da je izid še vedno pretesen, da bi lahko napovedali zmagovalca. "Šele po objavi končnih izidov se bodo lahko začela vsebinska pogajanja," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Christopher Luxon
Christopher Luxon
FOTO: AP

Chris Hipkins je medtem omenil možnost, da njegova stranka ne bo del prihodnje vlade. "Nova Zelandija je spregovorila. Morda bomo potrebovali še nekaj časa, da bomo natančno ugotovili, kaj ste nam povedali," je sporočil in dodal, da bodo v novem sklicu parlamenta morali vsi sklepati kompromise in sodelovati.

Chris Hipkins
Chris Hipkins
FOTO: AP

Zaradi tesnega izida bo za oblikovanje prihodnje vlade predvidoma znova ključna podpora manjših strank. Sedanja desnosredinska vlada je prav tako koalicijska, v njej sta poleg Nacionalne stranke še ACT in NZ First.

Nova Zelandija uporablja mešani proporcionalni volilni sistem. Skoraj 3,8 milijona volivcev odda glas za stranko in kandidata v volilni enoti.

Volišča so se zaprla danes ob 7. uri po srednjeevropskem času. Volilna komisija začasne izide objavlja sproti, uradne končne rezultate bo predvidoma objavila 27. novembra.

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Slavko BabIč
07. 11. 2026 16.07
Na Novi Zelandiji bi morali vladati Maori, ne pa te potomci Britancev!
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