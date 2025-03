Tri sekunde pred pristankom se je oglasil alarm, ob tla udarili z 250 km/h

Nesreča se je zgodila 17. februarja, ko je letalo družbe Delta Airlines iz ameriškega Minneapolisa letelo v Toronto. Letalo s 76 potniki in štirimi člani posadke je ob pristanku drselo po pristajalni stezi, zagorelo, se prevrnilo in obstalo obrnjeno na streho brez krila. Potniki so po nesreči pripovedovali, da je bil pristanek silovit, zaslišali so glasen pok, ki je spominjal na trk kovine in betona.

Potniki in posadka so se evakuirali sami, ko se je letalo ustavilo. Nekaj potnikov se je sicer poškodovalo, ko so odpenjali varnostne pasove in padli na glavo, saj so v letalu obstali pripeti na sedežih obrnjeni z glavo navzdol.

Več težav pri evakuaciji so imeli v pilotski kabini, saj so se vrata zataknila. Pilota sta se rešila skozi zasilno loputo na stropu kabine, ki pa sta jo zapustila šele, ko so bili evakuirani vsi potniki, še piše v poročilu, ki ga povzemajo pri AP in NBC.