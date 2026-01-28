Znani prvi izsledki preiskave streljanja v Minneapolisu: streljala dva policista

"Osebje mejne policije je poskušalo Prettija pridržati. Ta se je upiral in prišlo je do pretepa. Približno pet sekund kasneje je agent mejne patrulje ustrelil s pištolo Glock 19, prav tako je s pištolo Glock 47 streljal policist CBP," piše v poročilu Carinske in mejne službe ZDA (CBP), ki ga je uspel pridobiti CNN. V njem sicer ni posebej navedeno, ali so izstrelki 37-letnika zadeli.
Okoli pretepa in smrti Prettija, kar so jo mimoidoči posneli iz več kotov, se porajajo vprašanja, kdaj in čemu so policisti uporabili strelno orožje. Analize posnetkov, ki so jih opravili mediji, namreč kažejo, da je policist 37-letniku pištolo odvzel, preden so ga ustrelili. V poročilu je sicer še navedeno, da je po streljanju agent povedal, da ima Prettijevo orožje, ki ga je nato zasegla mejna policija. 37-letniku so prerezali oblačila in mu nudili zdravniško pomoč.
Še pred incidentom je policija obravnavala dve civilistki. "Policist jima je ukazal, naj se umakneta s ceste. Ko tega nista storili, ju je obe porinil stran, ena od žensk je nato stekla k moškemu, pozneje identificiranemu kot Alex Jeffrey Pretti," izhaja iz poročila. Policisti so skušali Prettija pridržati, a se je "upiral prizadevanjem CBP in prišlo je do pretepa". Okoli 10 minut po tem, ko so ga ustrelili, do ga reševalci prepeljali v zdravstveni center okrožja Hennepin, kjer so ga ob 9.32 razglasili za mrtvega.
Trump po ogorčenju zaradi dveh smrti napovedal deeskalacijo v Minnesoti
Ameriški predsednik Donald Trump je medtem po ogorčenju zaradi dveh smrti v okviru posredovanja zveznih agentov za priseljevanje v Minnesoti včeraj napovedal deeskalacijo. Trumpov svetovalec Stephen Miller je glede delovanja agentov priznal morebitno kršenje protokolov.
Trump je že v ponedeljek skušal umiriti razmere in je po pogovorih z oblastmi v Minnesoti napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v tej zvezni državi.
V primeru Prettija Trump za razliko od prejšnjih odmevnih incidentov, povezanih z njegovo imigracijsko politiko, ne krivi žrtve, ampak zagotavlja, da bo bdel nad preiskavo, ki naj bi ugotovila, kaj se je zgodilo. "Malce bomo deeskalirali," je včeraj dejal za Fox News.
Državni uradniki Minnesote zahtevajo, da so njihovi preiskovalni organi del preiskave smrti Goodove in Prettija, kar se doslej še ni zgodilo.
Nekateri Trumpovi uradniki pa so Prettija opredelili kot domačega terorista in morilca, ki je načrtoval napad na agente.
Med temi sta bila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem in svetovalec Miller, ki je pristojen tudi za področje deportacij. Potem ko je Trump nakazal željo po pomiritvi, oba za sporne izjave krivita drug drugega, poroča televizija MS NOW.
Miller je za več medijev včeraj dejal, da je Bela hiša zveznim agentom dala jasna navodila, da v Minnesoto pošljejo več osebja, da bi poskrbeli za fizično ločenost ekip, ki izvajajo aretacije, od protestnikov, ki jih je označil za disruptorje. "Ocenjujemo, zakaj mejna patrulja morda ni sledila temu protokolu," je dejal med drugim za CNN.
Demokrati zahtevajo, da Trump odpusti tako Noemijevo kot Millerja, sicer bodo blokirali zakone o proračunski porabi in 30. januarja povzročili novo prekinitev financiranja vlade.
Trump je za zdaj iz Minneapolisa umaknil vodjo mejne patrulje Gregoryja Bovina in namesto njega tja kot koordinatorja zveznih dejavnosti poslal šefa svojega urada za meje Toma Homana. Včeraj je dejal, da je Homan odločen, vendar se razume z ljudmi. Za Bovina pa je menil, da morda ni bil pravi za delo v Minnesoti, čeprav ga je označil za zelo dobrega.
