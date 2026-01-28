Naslovnica
Tujina

Znani prvi izsledki preiskave streljanja v Minneapolisu: streljala dva policista

Minneapolis, 28. 01. 2026 09.11 pred 1 uro 3 min branja 23

Avtor:
Ti.Š. STA
Alex Pretti

Med usodnim incidentom v Minneapolisu, v katerem je umrl 37-letni Alex Pretti, sta streljala dva policista, kaže prvo poročilo ministrstva za domovinsko varnost ameriškemu kongresu. Policist je večkrat zavpil: "Ima pištolo." Zvezni agenti so se z njim spopadli na tleh, nato sta dva policista streljala.

Služba za carine in zaščito meje je kongresu po uradni dolžnosti poslala obvestilo, v katerem piše, da sta na Prettija, ki je bil na tleh, streljala dva agenta mejne patrulje.
Služba za carine in zaščito meje je kongresu po uradni dolžnosti poslala obvestilo, v katerem piše, da sta na Prettija, ki je bil na tleh, streljala dva agenta mejne patrulje.
FOTO: Profimedia

"Osebje mejne policije je poskušalo Prettija pridržati. Ta se je upiral in prišlo je do pretepa. Približno pet sekund kasneje je agent mejne patrulje ustrelil s pištolo Glock 19, prav tako je s pištolo Glock 47 streljal policist CBP," piše v poročilu Carinske in mejne službe ZDA (CBP), ki ga je uspel pridobiti CNN. V njem sicer ni posebej navedeno, ali so izstrelki 37-letnika zadeli.

Okoli pretepa in smrti Prettija, kar so jo mimoidoči posneli iz več kotov, se porajajo vprašanja, kdaj in čemu so policisti uporabili strelno orožje. Analize posnetkov, ki so jih opravili mediji, namreč kažejo, da je policist 37-letniku pištolo odvzel, preden so ga ustrelili. V poročilu je sicer še navedeno, da je po streljanju agent povedal, da ima Prettijevo orožje, ki ga je nato zasegla mejna policija. 37-letniku so prerezali oblačila in mu nudili zdravniško pomoč.

V ZDA se krepi ogorčenje zaradi smrti dveh ljudi v Minneapolisu, kjer ljudje protestirajo proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje. V začetku januarja je eden od njih ustrelil in ubil Renee Good, minuli konec tedna pa je bil v posredovanju za meje pristojnih agentov na ulici ubit še 37-letni zdravstveni tehnik in vojaški veteran Alex Pretti.

Še pred incidentom je policija obravnavala dve civilistki. "Policist jima je ukazal, naj se umakneta s ceste. Ko tega nista storili, ju je obe porinil stran, ena od žensk je nato stekla k moškemu, pozneje identificiranemu kot Alex Jeffrey Pretti," izhaja iz poročila. Policisti so skušali Prettija pridržati, a se je "upiral prizadevanjem CBP in prišlo je do pretepa". Okoli 10 minut po tem, ko so ga ustrelili, do ga reševalci prepeljali v zdravstveni center okrožja Hennepin, kjer so ga ob 9.32 razglasili za mrtvega.

Trump po ogorčenju zaradi dveh smrti napovedal deeskalacijo v Minnesoti

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem po ogorčenju zaradi dveh smrti v okviru posredovanja zveznih agentov za priseljevanje v Minnesoti včeraj napovedal deeskalacijo. Trumpov svetovalec Stephen Miller je glede delovanja agentov priznal morebitno kršenje protokolov.

Preberi še Najprej doniral za agenta ICE, zdaj denar namenil družini ubitega moškega

Trump je že v ponedeljek skušal umiriti razmere in je po pogovorih z oblastmi v Minnesoti napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v tej zvezni državi.

V primeru Prettija Trump za razliko od prejšnjih odmevnih incidentov, povezanih z njegovo imigracijsko politiko, ne krivi žrtve, ampak zagotavlja, da bo bdel nad preiskavo, ki naj bi ugotovila, kaj se je zgodilo. "Malce bomo deeskalirali," je včeraj dejal za Fox News.

Državni uradniki Minnesote zahtevajo, da so njihovi preiskovalni organi del preiskave smrti Goodove in Prettija, kar se doslej še ni zgodilo.

Posnetek incidenta kaže, da je Pretti skušal zaščititi žensko pred nasiljem zveznega agenta, nakar so ga naskočili še drugi, zbili na tla, razorožili in ubili. 37-letnik je imel dovoljenje za nošenje pištole, ki je med incidentom glede na objavljene posnetke ni potegnil iz žepa.

Nekateri Trumpovi uradniki pa so Prettija opredelili kot domačega terorista in morilca, ki je načrtoval napad na agente.

Med temi sta bila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem in svetovalec Miller, ki je pristojen tudi za področje deportacij. Potem ko je Trump nakazal željo po pomiritvi, oba za sporne izjave krivita drug drugega, poroča televizija MS NOW.

Miller je za več medijev včeraj dejal, da je Bela hiša zveznim agentom dala jasna navodila, da v Minnesoto pošljejo več osebja, da bi poskrbeli za fizično ločenost ekip, ki izvajajo aretacije, od protestnikov, ki jih je označil za disruptorje. "Ocenjujemo, zakaj mejna patrulja morda ni sledila temu protokolu," je dejal med drugim za CNN.

Demokrati zahtevajo, da Trump odpusti tako Noemijevo kot Millerja, sicer bodo blokirali zakone o proračunski porabi in 30. januarja povzročili novo prekinitev financiranja vlade.

Trump je za zdaj iz Minneapolisa umaknil vodjo mejne patrulje Gregoryja Bovina in namesto njega tja kot koordinatorja zveznih dejavnosti poslal šefa svojega urada za meje Toma Homana. Včeraj je dejal, da je Homan odločen, vendar se razume z ljudmi. Za Bovina pa je menil, da morda ni bil pravi za delo v Minnesoti, čeprav ga je označil za zelo dobrega.

Alex Pretti poročilo preiskava streljanje Donald Trump

LevoDesniPles
28. 01. 2026 10.16
lol amerikanija še je večji texas kot kakšen iran XD
Odgovori
0 0
Uroš
28. 01. 2026 10.16
Ne vem, kaj je s temi modeli narobe. Če ti vojak, policaj ali ICE reče stop, se ustaviš.. Al kaj je on mislil, jih pretepst ali pobegniti ali kaj? V Ameriki ima vsak orožje in seveda so ti agentje pod stalnim strahom, da bodo ustreljeni in če nekdo tako dela, je bolje ustreliti prvi. To je čisto normalno. So pa medtem v Iranu kleriki in njihove oprode ubili že 50.000 ljudi, pa o tem niti besede. Tu pa o enem 10 strani članka. Res ste bedni.
Odgovori
0 0
M_teoretik
28. 01. 2026 10.16
Sej zdej ko je imela Melanija govor bo mir!?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
28. 01. 2026 10.14
Vse to me spominja na svinčene čase državnega aparata pod vodstvom empatičneja in ljubeznivega Janeza Janše.
Odgovori
+1
1 0
Heprk
28. 01. 2026 10.12
Doma streljajo na protestnike, krampu je to ok. v iranu placanci streljajo na policijo, krampu to ni ok, posilja letalonosilke. to je ta zahodna demokracija
Odgovori
-1
0 1
Heprk
28. 01. 2026 10.13
v iranu placanci streljajo na policijo, ta jih polovi in obsodi, krampu ni ok....
Odgovori
-1
0 1
TheJuniKorn
28. 01. 2026 10.10
Ta opevana dežela priložnosti le ni tako super kot jo skušajo sami prikazati v svet. Njihov propagandni stroj ni nič boljši od samodržnih režimov, včasih še hujši. Tole njihovo zagovarjanje nošenja in posedovnje orožja, še enkrat ni prineslo nič dobrga. Aha, so pa free!!! Jes jes
Odgovori
+0
1 1
cool1
28. 01. 2026 10.07
Tile ICE pripadniki so nakljukani z nekimi praški bele barve, se meni vedno bolj zdi , da je tako...!
Odgovori
+1
4 3
Emil Gyöfi
28. 01. 2026 10.06
Prepozno. Mrtev je mrtev. =dokončno dejanje. Oko za oko zob za zob. To je edini pravilni zakon. Samo tako bo red. Razumem da se nekdo maščuje ker mu se godi krivica, ampak iz čiste objestnosti nekoga ubiti samo zato ker se ne strinja z tabo.? 🤔
Odgovori
-1
3 4
Thor78
28. 01. 2026 10.11
Charlie Kirk.
Odgovori
+1
1 0
Gram
28. 01. 2026 10.05
Na misel mi ne pride, da bi še kdaj obiskal Ameriko. Bolana vladajoča klika, tako republikanci kot demokrati. Ne samo, da izvajajo teror po svetu, čaka jih še državljanska vojna.
Odgovori
-1
3 4
proofreader
28. 01. 2026 10.05
Lep primer FAFO.
Odgovori
+2
4 2
proofreader
28. 01. 2026 10.04
Pod Obamo jih je umrlo 67 v povezavi z ICE.
Odgovori
+7
8 1
konc
28. 01. 2026 10.14
Pa tisto je bil Obama, takrat je bilo čisto okej!
Odgovori
+1
1 0
konc
28. 01. 2026 10.04
Včasih so za takšne rekli: "Pa bi bil doma, pa ne bi bilo tega!" Amerika je (pre)polna nekih pametnjakovičev, ki občasno celo najdejo tisto kar iščejo. Potem pa jok.
Odgovori
+3
5 2
proofreader
28. 01. 2026 10.03
S pištolo na proteste proti oblastem? Bolano.
Odgovori
+4
7 3
Gram
28. 01. 2026 10.10
Dovoljena je nošnja orožja po njihovi zakonodaji. Ni je uporabljal, človek je fotografiral.
Odgovori
+0
1 1
Lens
28. 01. 2026 09.59
"označil za disruptorje." Dober prevod!
Odgovori
+3
3 0
proofreader
28. 01. 2026 09.59
Bo Demokratska stranka prevzela odgovornost za organizacijo protestov?
Odgovori
+5
8 3
Fossil
28. 01. 2026 09.59
Bravo Trump tako se skrbi za svojo državo!!
Odgovori
-1
5 6
Gram
28. 01. 2026 10.01
Srčno upam, da se šališ!
Odgovori
-2
1 3
Con-vid 1984
28. 01. 2026 09.56
Nisem si misli, da bo donald tako zabaven predsednik 👍
Odgovori
-1
2 3
anatomija
28. 01. 2026 09.46
Pod Trumpovo vladavino je v ZDA prisoten državni terorizem, Če se slučajno Trump uspe obdržati do konca mandata bo za ZDA 11 september manjši incident
Odgovori
-5
3 8
