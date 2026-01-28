Znani prvi izsledki preiskave streljanja v Minneapolisu: streljala dva policista

Služba za carine in zaščito meje je kongresu po uradni dolžnosti poslala obvestilo, v katerem piše, da sta na Prettija, ki je bil na tleh, streljala dva agenta mejne patrulje. FOTO: Profimedia

"Osebje mejne policije je poskušalo Prettija pridržati. Ta se je upiral in prišlo je do pretepa. Približno pet sekund kasneje je agent mejne patrulje ustrelil s pištolo Glock 19, prav tako je s pištolo Glock 47 streljal policist CBP," piše v poročilu Carinske in mejne službe ZDA (CBP), ki ga je uspel pridobiti CNN. V njem sicer ni posebej navedeno, ali so izstrelki 37-letnika zadeli. Okoli pretepa in smrti Prettija, kar so jo mimoidoči posneli iz več kotov, se porajajo vprašanja, kdaj in čemu so policisti uporabili strelno orožje. Analize posnetkov, ki so jih opravili mediji, namreč kažejo, da je policist 37-letniku pištolo odvzel, preden so ga ustrelili. V poročilu je sicer še navedeno, da je po streljanju agent povedal, da ima Prettijevo orožje, ki ga je nato zasegla mejna policija. 37-letniku so prerezali oblačila in mu nudili zdravniško pomoč.

V ZDA se krepi ogorčenje zaradi smrti dveh ljudi v Minneapolisu, kjer ljudje protestirajo proti delovanju zveznih agentov za priseljevanje. V začetku januarja je eden od njih ustrelil in ubil Renee Good, minuli konec tedna pa je bil v posredovanju za meje pristojnih agentov na ulici ubit še 37-letni zdravstveni tehnik in vojaški veteran Alex Pretti.

Še pred incidentom je policija obravnavala dve civilistki. "Policist jima je ukazal, naj se umakneta s ceste. Ko tega nista storili, ju je obe porinil stran, ena od žensk je nato stekla k moškemu, pozneje identificiranemu kot Alex Jeffrey Pretti," izhaja iz poročila. Policisti so skušali Prettija pridržati, a se je "upiral prizadevanjem CBP in prišlo je do pretepa". Okoli 10 minut po tem, ko so ga ustrelili, do ga reševalci prepeljali v zdravstveni center okrožja Hennepin, kjer so ga ob 9.32 razglasili za mrtvega.

Trump po ogorčenju zaradi dveh smrti napovedal deeskalacijo v Minnesoti

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem po ogorčenju zaradi dveh smrti v okviru posredovanja zveznih agentov za priseljevanje v Minnesoti včeraj napovedal deeskalacijo. Trumpov svetovalec Stephen Miller je glede delovanja agentov priznal morebitno kršenje protokolov.

Trump je že v ponedeljek skušal umiriti razmere in je po pogovorih z oblastmi v Minnesoti napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v tej zvezni državi. V primeru Prettija Trump za razliko od prejšnjih odmevnih incidentov, povezanih z njegovo imigracijsko politiko, ne krivi žrtve, ampak zagotavlja, da bo bdel nad preiskavo, ki naj bi ugotovila, kaj se je zgodilo. "Malce bomo deeskalirali," je včeraj dejal za Fox News. Državni uradniki Minnesote zahtevajo, da so njihovi preiskovalni organi del preiskave smrti Goodove in Prettija, kar se doslej še ni zgodilo.

Posnetek incidenta kaže, da je Pretti skušal zaščititi žensko pred nasiljem zveznega agenta, nakar so ga naskočili še drugi, zbili na tla, razorožili in ubili. 37-letnik je imel dovoljenje za nošenje pištole, ki je med incidentom glede na objavljene posnetke ni potegnil iz žepa.