Prvi izsledki obdukcije: Stefanie utrpela hude poškodbe vratu

Po poročanju avstrijskih medijev tako kaže, da je dekle umrlo zaradi zadušitve. Več podrobnosti bo znanih po objavi pisnega poročila sodnega izvedenca.

Na policiji avstrijske Štajerske so za 24UR pojasnili, da so prejeli ustno poročilo o obdukciji. Smrt 31-letne Avstrijke je po prvih rezultatih povzročila uporaba izjemne sile na vratu žrtve. Tiskovni predstavnik graškega tožilstva je medtem za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnil, da so med obdukcijo odkrili tudi poškodbe na glavi, in sicer na obrazu.

Glavni policijski inšpektor Fritz Grundning je za portal 5 Minuten pojasnil, da pisno poročilo o obdukciji pričakujejo v naslednjih dneh. Po poročanju ORF se preiskava nadaljuje, poteka tudi toksikološka analiza brisov, odvzetih osumljencu. Avtomobil 31-letnika je prav tako že v Avstriji in ga trenutno pregledujejo forenziki.

31-letni državljan Slovenije, sicer nekdanji fant pokojne, je policistom v soboto priznal, da je ubil Stefanie, njeno truplo stlačil v kovček in ga nato zakopal v gozdu na območju Majšperka v Sloveniji.

Motiv za njegovo dejanje še ni znan. Čeprav je odvetnica osumljenca sprva namigovala, da bi lahko šlo za nesrečo, so rezultati obdukcije zdaj potrdili, da je umrla nasilne smrti. Do zdaj je znano le, da se je med žensko in moškim v nedeljo vnel hud prepir v njenem stanovanju, sledil pa je tragičen razplet dogodkov.