Prvi japonski primer po desetih letih: usmrtitev tujega državljana z obešenjem

Na Japonskem na smrtno kazen čaka več kot 100 zapornikov – petnajst so jih usmrtili prejšnje leto, vključno s 13 člani razvpitega kulta Aum Shinrikyo. Sedaj so z obešenjem usmrtili kitajskega državljana, ki je leta 2003 z dvema pomočnikoma umoril štiričlansko družino. Enega izmed krivcev so usmrtili leta 2005, drugi pa je bil obsojen na dosmrtni zapor.

Ministrica za pravosodje Masako Mori je dejala, da je potrdila smrtno kazen za kitajskega morilca po tehtnem premisleku. "Bil je izjemno krut in brutalen umor, v katerem so življenje izgubili štiri ljudje, vključno z osem in enajstletnim otrokom," je dejala. Na Japonskem zaporniki do dneva, ko dejansko izvedejo usmrtitev, ne vedo, kdaj se bo zgodila. Smrtno kazen ima po podatkih Združenih narodov še 55 držav na svetu.

Wei Wei, 40-letni Kitajec in nekdanji študent lingvistike, je priznal, da je sodeloval pri umorih, a je zanikal, da bi imel ključno vlogo. On in njegova sostorilca so poskušali oropati dom poslovneža Shinjira Matsumotav mestu Fukuoka, ki leži na severni obali otoka Kjushu. Pri tem so zadavili očeta in otroka, mamo pa so utopili v kadi. Trupla so obtežili in jih odvrgli v zalivu Hakata.