Kim Džong Un svetu predstavil svojo hčerko

Kim Džong Unu se je v petek na ogledu izstrelitve medcelinske balistične rakete pridružila domnevna hčerka, ki naj bi ji bilo ime Kim Ču-ae. Osebno življenje Kim Džong Una je zavito v tančico skrivnosti, zato je odločitev, da se svetu pokaže s svojo hčerko zelo pomembna, piše BBC. Severnokorejska tiskovna agencija je tako objavila več njunih fotografij. Na njih klepetata, se držita za roke, govorita z uradniki in opazujeta izstrelitev rakete.

Njen prvi javni nastop ima tako simbolni pomen, je za BBC dejal Michael Madden, strokovnjak za Severno Korejo. Kot je pojasnil, Kim tako elitam v svoji državi kaže, da ima še vedno močan nadzor nad oblastjo. Kot ocenjuje, bi to lahko bil Kimov način, da pokaže, da bo tudi četrta generacija na oblast prišla po 'krvni liniji'. Kim naj bi se namreč leta 2021 zapletel v konflikt z nekaterimi elitnimi skupinami v državi. Kimova skrivnostna hči naj bi bila stara med 12 in 13 let, kar pomeni, da bo čez približno pet odšla na univerzo ali služenje vojaškega roka. Prve govorice, da naj bi imel Kim Džong Un hčerko so se pojavile septembra.