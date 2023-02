V Ukrajino prihaja obljubljena pomoč: prvi kanadski tank leopard že na poti

Medtem ko so razmere v Ukrajini v bližini Bahmuta napete, se države na Zahodu pripravljajo na transport vojaške pomoči v Ukrajino. V Kanadi so prvi tank leopard že naložili na letalo, ki je namenjeno na staro celino. Ukrajina sicer v naslednjih tednih in mesecih pričakuje dobavo več modelov tankov ter raketnih sistemov, ki ji bodo pomagali pri obrambi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Skupina zahodnih držav je Ukrajini obljubila od 120 do 140 sodobnih tankov, v soboto je kot zadnja v nizu dobavo tankov leopard 2 naznanila tudi Portugalska. Čeprav točna časovnica dobave ni znana, je vsaj v Kanadi že stekel transportni proces. Kanadska ministrica za obrambo Anita Anand je objavila posnetek, ki prikazuje, kako na letalo nalagajo kanadski tank leopard 2. "Prvi kanadski tank leopard 2 je na poti. Kanadska podpora Ukrajini je neomajna," je pripisala. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Scholz: Putinu vedno jasno povem, da je za vojno odgovorna izključno Rusija' Ukrajina bo prejela več modelov tankov ter raketnih sistemov, ki ji bodo pomagali pri obrambi. Med drugim so v paketu tudi tanki nemške izdelave leopard, katerih izvoz je moral potrditi nemški kancler Olaf Scholz. Kot je dogovor kasneje komentiral za nemške medije, sta se z ukrajinskim predsednikom Volodimir Zelenskim "strinjala", da se "zahodno orožje ne bo uporabljalo za napad na rusko ozemlje". Scholz je tudi dejal, da Zahod tanke dobavlja za namene obrambe. PREBERI ŠE 'Stalno poka': Ukrajinski vojaki v Donecku uničili vsaj 15 ruskih tankov Ruski predsednik Vladimir Putin je oboroževanje Ukrajine s tanki nemške izdelave primerjal z drugo svetovno vojno, Scholz pa primerjavo zavrača. "Njegove besede so del niza absurdnih zgodovinskih primerjav, ki jih uporablja za opravičevanje svoje agresije na Ukrajino," je dejal in pristavil, da "nič ne more opravičiti te vojne". "Putinu zelo jasno povem, da je izključno Rusija odgovorna za vojno," je dodal Scholz. V intervjuju za nemški Bild am Sonntag je tudi poudaril, da Putin prek telefonskih pogovorov z njim ni nikoli grozil Nemčiji ali njemu osebno. Je pa v začetku tedna Szholzu nasproti o domnevnih grožnjah s strani Rusije spregovoril nekdanji britanski premier Boris Johnson. Za BBC je zatrdil, da mu je Kremelj grozil z raketnim napadom, ki bo 'potreboval eno samo minuto'.