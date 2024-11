Prvi komisarski kandidati uspešno prestali parlamentarna zaslišanja

Kot je v ponedeljek pozno zvečer na družbenem omrežju X sporočila desnosredinska politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP), sta pristojna odbora potrdila oba njena kandidata. To sta kandidat za komisarja za promet iz Grčije Cicikostas in kandidat za komisarja za kmetijstvo iz Luksemburga Hansen.

Slednji se je na omrežju X članom odbora za kmetijstvo zahvalil za konstruktivno izmenjavo mnenj in zagotovil, da bo skušal upravičiti njihovo zaupanje. "Skupaj lahko oblikujemo trajnosten in uspešen agroživilski sektor ter živahna podeželska območja," je zapisal.

Že pred tem sta parlamentarni preizkus uspešno prestala tudi kandidat za komisarja za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport Maltežan Micallef in slovaški kandidat za komisarja za trgovino, ekonomsko varnost, medinstitucionalne odnose in preglednost Šefčovič, poroča spletni portal Politico.