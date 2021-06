Prvi letošnji vročinski val v Evropi, Francijo zajel celo tornado

Te dni ni zelo vroče le pri nas, ampak tudi drugod po Evropi – kontinent je namreč v primežu prvega letošnjega vročinskega vala. Od Hrvaške, Nemčije in Poljske do Litve so se temperature povzpele krepko nad 35 stopinj Celzija. Številni so osvežitev poiskali v vodi, iz Nizozemske, Nemčije in Avstrije zato poročajo tudi o utopitvah. Vročino so ponekod za kratek čas prekinile nevihte. Med drugim so zajele Francijo, kjer so nalivi, toča, močan veter in celo tornadi povzročili tudi nekaj škode.

icon-expand