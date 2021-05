Kljub omejitvam po svetu prvomajski shodi, v Berlinu aktivirali 5000 policistov

Policisti v turškem Istanbulu so protestnike prijeli med poskusom pohoda do trga Taksim, ki velja za tradicionalno zbirališče protestnikov, in na drugih bližnjih območjih.

V Turčiji zaradi pandemije covida-19 velja popolno zaprtje javnega življenja. Tretji val je prinesel s seboj rekordno število smrtnih žrtev. Samo v petek je po uradnih podatkih v tej državi umrlo 394 covidnih bolnikov.

V Berlinu aktivirali 5000 policistov, pričakujejo nasilje

Na skorajšnje proteste pa se pripravljajo v nemških mestih. Tamkajšnje oblasti so aktivirale več tisoč policistov, samo v Berlinu več kot 5000. Na demonstracijah, ki jih načrtujejo tako pripadniki levice kot desnice, namreč pričakujejo nasilje.

Samo na enem od shodov, ki ga sicer načrtujejo privrženci levice, naj bi se po pričakovanju berlinskih oblasti do 18. ure zbralo do 10.000 ljudi.

V drugih mestih so sicer oblasti prepovedale še več napovedanih shodov.

V Bosni in Hercegovini pa so mednarodni dan dela zaznamovali številni protesti sindikalnih aktivistov in delavcev, ki so opozarjali na nizke plače, slabe delovne razmere in ogrožanje njihovih pravic.

V Parizu se je na ulicah zbralo več tisoč delavcev in študentov, zahtevali so več zaščit pravic delavcev. Močno je bila povečana policijska prisotnost, policisti protestnike pospremili po pariških ulicah, po poročanju AP so v dve skupini protestnikov izstrelili solzivec, aretiranih je bilo 10 ljudi.

Nekaj tisoč ljudi se je na prvomajskih shodih, ki sta ga organizirala dva največja sindikata v državi, zbralo tudi v več španskih mestih. Zahtevali so, da vlada še naprej ščiti plače delavcev in pokojnin zaposlenih v javnem sektorju. Španijo je pandemija koronavirusa hudo prizadela, brezposelnost se je med aktivno populacijo povišala za 17 odstotkov. Ena izmed protestnic Vanessa Diaz, ki je bila devet let zaposlena v laboratoriju, je za AP dejala, da največje breme pandemije nosijo prav delavci ter da morajo biti njihove pravice zaščitene.