Prvi mož izraelske vojske odstopa, krivi se za krvavi 7. oktober

Pravi, da bo do takrat končal preiskavo omenjenega napada in IDF pripravil na prihodnje izzive. Po lastnih besedah vojsko zapušča v trenutku, ko je zabeležila pomembne dosežke in izvaja sporazum o izpuščanju zajetih talcev. "Vodenje IDF-a bom učinkovito prenesel na svojo zamenjavo," dodaja.

Izraelski vojaški in obveščevalni uradniki naj bi namenoma ignorirali ali spregledali številna opozorila, ki so nakazovala na napad Hamasa, je pisal BBC. In njihova ignoranca je pustila velike posledice. Na stotine Hamasovih oborožencev je 7. oktobra 2023 prebilo ograjo v Gazi in napadlo bližnje izraelske skupnosti, vojaška oporišča in glasbeni festival. Po podatkih IDF je bilo ubitih 1200 Izraelcev in tujcev, večinoma civilistov, 251 ljudi pa so odpeljali v Gazo in jih zadržali kot talce. Mnogi opozarjali, Izrael preprosto ni storil dovolj, da bi preprečil ta napad, kljub opozorilom.