Prvi mož Volkswagna pričakuje odpuščanja v domačem Wolfsburgu

"Moramo biti bolj hitri pri razvoju novih vozil in sprejemanju odločitev," je dejal Herbert Diess. Pri tem je izpostavil konkurenco tovarne ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla na obrobju Berlina.

"To je izziv, s katerim se sooča Wolfsburg," je dejal in dodal, da mora tovarna postati bolj produktivna. Diess je prepričan, da bo za dosego tega cilja treba zmanjšati število delovnih mest tako v proizvodnji kot tudi v upravi in razvoju.

V zadnjih tednih so se pojavila ugibanja o zmanjšanju delovnih mest v okviru osrednje blagovne znamke Volkwagen Passenger Cars za približno 30.000. Diess konkretnih številk sicer ni želel komentirati. "O tem še ni bilo odločeno," je zatrdil.