Prvi mož Wizz Aira napoveduje poletno podražitev vozovnic

Wizz Air po besedah Jozsefa Varadija beleži močan začetek poslovnega leta, ki se je začelo z marcem. Rezervacija so dobre tudi za drugo četrtletje, ki teče od junija do konca septembra. Povprečne cene vozovnic so po njegovih besedah, izraženo v odstotkih, že sedaj višje za nizko enomestno številko v primerjavi s finančnim letom, ki se je končalo marca 2020. "Za letošnje drugo poslovno četrtletje pa pričakujemo, da se bodo cene dvignile še za visoko enomestno število," je dodal. To pomeni, da bi se lahko cene vozovnic podražile za skoraj 10 odstotkov.