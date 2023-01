Prvi napad morskega psa v novem letu: obglavil mehiškega potapljača

"Potapljal se je, ko ga je žival napadla, mu odtrgala glavo in ga ubila pred očmi ribiča," poroča Fox News . Lokalni potapljači so bili večkrat opozorjeni na prisotnost morskih psov na tem območju, večina jih zato že več dni ni bila na morju.

Zaradi pomanjkanja morske hrane in velikega povpraševanja se je Lopez odločil poskusiti svojo srečo in se odločil, da nabere pokrovače, ki bi jih nato prodal. Tisti dan pa je za njega bil usoden. Ob nabiranju pokrovač mu je za hrbet priplaval skoraj šest metrov dolg beli morski pes in ga dobesedno prijel za vrat ter ga odgriznil stran.

Beli morski psi so v Korteškem morju, znanem tudi kot Kalifornijski zaliv, najpogostejši decembra in januarja, ko na območje pridejo breje samice morskih psov. Morski psi pogosto iščejo debele morske leve, s katerimi se hranijo zaradi visoke kalorične vrednosti.

Več ribičev je pojasnilo, da so se morski levi nehote že večkrat zapletli v svoje ribiške mreže. V več primerih se je zgodilo, da so se čolnom približali beli morski psi in vlekli mreže z levi. Če jih niso uspeli dobiti, so patruljirali okoli čolna.

Nekatere ribiške organizacije pozivajo vlado, naj kupi ščite za morske pse ali druge naprave, ki oddajajo električne impulze, ki dokazano odvračajo bele morske pse. Poleg tega so nekateri lokalni biologi potapljačem priporočili, naj ne nosijo črnih neoprenskih oblek, saj so lahko zaradi njih videti kot tjulnji. Predlagali so tudi, naj se na obleke narišejo bele črte, ki bi posnemale vzorec strupene koralne kače.

Obstaja sicer še precej manj preverjena teorija, in sicer da bi potapljači vedno morali nositi še eno potapljaško masko, a na zadnjem delu glave. Morski psi so namreč plenilci iz zasede, zato je manj verjetno, da bodo napadli, če menijo, da jih potencialni plen opazuje.