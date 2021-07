Prvi obsojeni za napad na kongres dobil osem mesecev zaporne kazni

Sodniku je povedal, da ga je zajela evforija, ko je z množico hodil od Bele hiše proti kongresu. "Če bi vedel, da se bo vse skupaj razvilo, kot se je, ne bi šel nikoli dlje od pločnika na aveniji Pensilvanija," je dejal.

Tožilci so predlagali 18 mesecev zapora, ker je Hodgkins skupaj z drugimi razgrajači prispeval h kolektivnemu ogrožanju demokracije s tem, da je zakonodajalce prisilil, da so začasno prekinili formalno potrjevanje volilne zmage demokrata Josepha Bidna proti Donaldu Trumpu in so morali bežati pred podivjano drhaljo.