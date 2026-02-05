Naslovnica
Tujina

Prvega osumljenca streljanja civilistov v Sarajevu pozvali na zaslišanje

Pordenone, 05. 02. 2026 09.13 pred 10 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Obleganje Sarajeva

Italijanski tožilci so lani sprožili preiskavo zaradi domnevne prakse, znane kot "ostrostrelski safariji", v okviru katere naj bi tujci med obleganjem Sarajeva plačevali za možnost streljanja z ostrostrelskim orožjem na civilno prebivalstvo.

Prvi osumljenec v postopku je 80-letni italijanski državljan, nekdanji voznik tovornjaka, proti kateremu poteka preiskava zaradi suma več naklepnih umorov. Kot poroča Al Jazeera preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil neposredno vpleten v streljanje ali je sodeloval pri organizaciji, prevozih in logistiki. Trenutno ostaja na prostosti, vendar so ga že pozvali na zaslišanje.

Italijansko tožilstvo je preiskavo sprožilo, potem ko je italijanski novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni vložil pravno pobudo zaradi obtožb, da so italijanski in drugi tuji državljani plačevali pripadnikom sil bosanskih Srbov za možnost sodelovanja pri streljanju na prebivalce Sarajeva. Povod za njegovo dejanje je bil ogled dokumentarnega filma Sarajevo Safari iz leta 2022, ki ga je režiral Slovenec Miran Zupanič.

Obleganje Sarajeva
Obleganje Sarajeva
FOTO: AP

Udeleženci naj bi bili pripravljeni plačati zelo visoke zneske (danes do okoli 100.000 evrov) za sodelovanje, obstajali pa naj bi celo natančno določeni "ceniki", ki so razvrščali tarče glede na starost in spol, pri čemer so bili otroki najdražji, starejši pa brezplačni. Organizacija poti naj bi potekala prek več evropskih mest, z vmesnimi postanki in spremstvom lokalnih oboroženih sil do položajev nad mestom.

Priče in prejšnja pričevanja pred mednarodnimi sodišči so že pred leti opozarjala na prisotnost tako imenovanih "turističnih strelcev". Omenja se tudi morebitno sodelovanje državljanov drugih držav ter da naj bi srbske obveščevalne službe vedele za "turistična potovanja", čeprav so uradne oblasti kakršnokoli vpletenost zanikale, navaja Al Jazeera.

Med obleganjem Sarajeva je bilo ubitih približno 11.000 civilistov.

Sarajevo obleganje vojni zločini Italija ostrostrelski safariji
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
05. 02. 2026 21.15
to bo pretres v skrajni desnici
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
05. 02. 2026 18.54
Potem nekaj drži!
Odgovori
+1
2 1
MladInPerspektiven
05. 02. 2026 17.38
Pred Slovenijo je prvo naloga da najde VIKEND morilce kateri so hodili ropat in pobijatina jug. To resnično ni težka naloga in se da hitro poloviti te morilce. Ve se po katerih poteh so prehajali meje največ prek Madžarske ...ZAKAJ nobena vlada tega ni hotela narediti in TUDI zakaj se ni OBSODILA SRBSKA agresija to nabijanje JNA je resnično za omejene ljudi.
Odgovori
+0
2 2
manucao
05. 02. 2026 15.53
Imamo sicer tudi posnetke Vučiča s snajperjem v roki toda žal niti to ni pravi dokaz. Kljub vsemu je odgovarjal, da je imel v roki dežnik ali pa stativ od kamere.
Odgovori
+6
6 0
Jožajoža
05. 02. 2026 14.43
To bo še zanimivo ko bo priča povedala,kdo je sodeloval pri tem početju iz Slovenije.mislim,da lahko 3x ugibate,kdo je.
Odgovori
+0
3 3
manucao
05. 02. 2026 15.44
Uf
Odgovori
+3
3 0
Darko32
05. 02. 2026 16.14
Da nebo prišlo do tega kako so tisti, k iso nasprotovali odcepitvi delovali proti SLovenskemu narodu in nažigali po narodu. Tudi ta del zgodovine bomo morali pogledati temeljito.
Odgovori
+2
3 1
manucao
05. 02. 2026 13.40
Najbolj žalostno je, da nekateri vse skupaj to kar negirajo in menijo, da se dejansko ni nikoli zgodilo. Žal se je zgodilo in to nedaleč od nas pred cca. 30 leti.
Odgovori
+3
7 4
NeXadileC
05. 02. 2026 10.39
Zdaj je več ksno... Malo publicitete, en krivec, ki bo najbrž 'odpotoval' pred koncem postopkov, potem potih.
Odgovori
+1
4 3
manucao
05. 02. 2026 13.38
Nikoli ni kasno za takšne grozote. Toda največji problem so seveda priče in ostali bistveni dokazi.
Odgovori
+1
4 3
NeXadileC
05. 02. 2026 10.35
"Zaslišanje", pa topli pozdravi...
Odgovori
+1
2 1
mbtukaj
05. 02. 2026 10.18
To bi blo za lovca Žana.
Odgovori
-2
5 7
Wolfman
05. 02. 2026 09.58
A nobeden srbijanec ali bosanski Srb ni vmešan?
Odgovori
+4
7 3
ZMERNI DESNIČAR
05. 02. 2026 09.54
sevda je treba zapret najprej voznika tovornjaka.... Ostala italjanska elita pa nebo nikoli odogvarjala
Odgovori
+8
10 2
MladInPerspektiven
05. 02. 2026 17.40
Ja ŽRTVUJEŠ prvo nepomembne ČLENE družbe ostali ostanejo na varnem.
Odgovori
+3
4 1
Slavko BabIč
05. 02. 2026 18.57
tako je vedno, bogati ne odgovarjajo...
Odgovori
+0
1 1
