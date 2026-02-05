Prvega osumljenca streljanja civilistov v Sarajevu pozvali na zaslišanje

Prvi osumljenec v postopku je 80-letni italijanski državljan, nekdanji voznik tovornjaka, proti kateremu poteka preiskava zaradi suma več naklepnih umorov. Kot poroča Al Jazeera preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil neposredno vpleten v streljanje ali je sodeloval pri organizaciji, prevozih in logistiki. Trenutno ostaja na prostosti, vendar so ga že pozvali na zaslišanje.

Italijansko tožilstvo je preiskavo sprožilo, potem ko je italijanski novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni vložil pravno pobudo zaradi obtožb, da so italijanski in drugi tuji državljani plačevali pripadnikom sil bosanskih Srbov za možnost sodelovanja pri streljanju na prebivalce Sarajeva. Povod za njegovo dejanje je bil ogled dokumentarnega filma Sarajevo Safari iz leta 2022, ki ga je režiral Slovenec Miran Zupanič.