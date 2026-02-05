Prvega osumljenca streljanja civilistov v Sarajevu pozvali na zaslišanje

Prvi osumljenec v postopku je 80-letni italijanski državljan, nekdanji voznik tovornjaka, proti kateremu poteka preiskava zaradi suma več naklepnih umorov. Kot poroča Al Jazeera preiskovalci še ugotavljajo, ali je bil neposredno vpleten v streljanje ali je sodeloval pri organizaciji, prevozih in logistiki. Trenutno ostaja na prostosti, vendar so ga že pozvali na zaslišanje.
Italijansko tožilstvo je preiskavo sprožilo, potem ko je italijanski novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni vložil pravno pobudo zaradi obtožb, da so italijanski in drugi tuji državljani plačevali pripadnikom sil bosanskih Srbov za možnost sodelovanja pri streljanju na prebivalce Sarajeva. Povod za njegovo dejanje je bil ogled dokumentarnega filma Sarajevo Safari iz leta 2022, ki ga je režiral Slovenec Miran Zupanič.
Udeleženci naj bi bili pripravljeni plačati zelo visoke zneske (danes do okoli 100.000 evrov) za sodelovanje, obstajali pa naj bi celo natančno določeni "ceniki", ki so razvrščali tarče glede na starost in spol, pri čemer so bili otroki najdražji, starejši pa brezplačni. Organizacija poti naj bi potekala prek več evropskih mest, z vmesnimi postanki in spremstvom lokalnih oboroženih sil do položajev nad mestom.
Priče in prejšnja pričevanja pred mednarodnimi sodišči so že pred leti opozarjala na prisotnost tako imenovanih "turističnih strelcev". Omenja se tudi morebitno sodelovanje državljanov drugih držav ter da naj bi srbske obveščevalne službe vedele za "turistična potovanja", čeprav so uradne oblasti kakršnokoli vpletenost zanikale, navaja Al Jazeera.
Med obleganjem Sarajeva je bilo ubitih približno 11.000 civilistov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.