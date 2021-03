Prvi pogovori Bidnove vlade s Kitajsko niso prinesli napredka

Uvodoma v javnosti zelo ostro srečanje med visokimi predstavniki ameriške in kitajske vlade na Aljaski se je v petek pričakovano sklenilo brez posebnega diplomatskega napredka. Pogovori so služili kot test za prihodnje odnose med ekonomskima in vojaškima silama v času vlade Josepha Bidna.

V Anchorageu na Aljaski so se sestali državni sekretar ZDA Antony Blinken in svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan ter kitajski državni svetnikJang Džieči in kitajski zunanji minister Vang Ji. V četrtek so si pred kamerami izmenjali veliko ostrih kritik. "Pričakovali smo, da bodo pogovori trdi in neposredni in to se je zgodilo," je v petek po koncu srečanja dejal Sullivan. Jang Džieči pa je za kitajske medije kasneje dejal, da so bili pogovori konstruktivni in v korist obeh strani, seveda pa razlike obstajajo. "Kitajska bo trdno branila nacionalno suverenost, varnost in razvoj," je dejal.

icon-expand Državni sekretar ZDA Antony Blinken in svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan: "Pogovori so bili trdi in neposredni." FOTO: AP

Blinken je povedal, da ga defenzivna reakcija kitajske strani ni presenetila, saj so postavili vprašanja o zlorabah človekovih pravic v Šindžiangu, Tibetu in Hongkongu, kakor tudi o kibernetskih napadih in pritiskih na Tajvan. Obenem sta obe strani našli skupne točke pri Iranu, Severni Koreji, Afganistanu in podnebnih spremembah. "Glede ekonomije, trgovine in tehnologije smo sogovornikom povedali, da pri tem tesno sodelujemo s kongresom in zavezniki ter partnerji in bomo ravnali tako, da popolnoma zaščitimo interese našil delavcev in podjetij," je dejal Blinken.

Kitajci pa so predvsem branili svojo suverenost in zavračali ameriška vpletanja v svoje notranje zadeve. "Povedali smo jim, da je suverenost načelno vprašanje in naj ne podcenjujejo naše odločnosti, da jo branimo," je za kitajsko televizijo dejal Vang Ji. Potem ko je Blinken v četrtek začel pogovore s kritiko kitajskega odnosa do svetovnega reda na osnovi pravil, je Jang vrnil z dolgo kritiko ameriške demokracije ter zunanje in trgovinske politike. Obe strani sta se medsebojno obtožili nastopaštva pred domačim občinstvom in druga drugi očitali kršenje diplomatskega protokola.

Ameriški mediji na podlagi dobro obveščenih virov s pogovorov poročajo, da je bilo vroče le pred kamerami, za zaprtimi vrati pa da so se takoj začeli resno in vsebinsko pogovarjati. Kot kaže prvo srečanje visokih uradnikov Bidnove vlade s Kitajci, bodo ZDA za razliko od vlade Donalda Trumpa spet bolj poudarjale demokratične vrednote in človekove pravice. Trumpa je zanimala pretežno trgovina. "Zelo sem ponosen na državnega sekretarja," je po burnem uvodu v srečanje kasneje v Beli hiši dejal Biden. Bidnova vlada bo imela pri zaostrovanju s Kitajsko trdno podporo kongresa, saj ji republikanci tega ne bodo očitali. Vodilni republikanci so že prikimali Bidnovi odločitvi, da se s Kitajsko sooči skupaj z zavezniki, ne pa samostojno, kot je to delal Trump. "Z Bidnovo vlado se ne strinjam o številnih političnih vprašanjih, vendar pa se moramo vsi Američani poenotiti proti kitajskim tiranom," je dejal republikanski senator Ben Sasse.