Prvi porabljeni evri hrvaškega premierja: von der Leynovi plačal kavo

Slovesnosti ob vstopu Hrvaške v schengen se je poleg hrvaških in slovenskih političnih obrazov udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nato s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem odšla na sestanek v Zagreb. Na urniku se je zvrstilo še več obiskov, a v prenatrpanem dnevu sta si von der Leynova in Plenković utrgala tudi trenutek za kavo. In hrvaški premier je pri tem opravil svoje prvo plačilo z evri.

Sprejem nove članice v schengensko območje, v katerem je zdaj 27 držav, so opoldne s srečanjem na Obrežju obeležili predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po dogodku pa je slednja svojo pot nadaljevala v hrvaško prestolnico. PREBERI ŠE Konec nadzora na meji s Hrvaško, pri sosedih bomo odslej plačevali z evri Sledil je sestanek s hrvaškim premierjem, nato pa kava na Trgu bana Jelačića. Dvojico so ob tem spremljali hrvaški guverner Boris Vujčić ter ministri za finance Marko Primorac, za notranje zadeve Davor Božinović in za zunanje zadeve Grlić Radman. "Z veseljem sem v Zagrebu spila kavo. In kako lep spomin je to, da je Plenković račun prvič plačal z evri," je ob deljeni fotografiji na spletu zapisala predsednica Evropske komisije. "Vem, da se bodo tudi mnogi drugi Hrvati spomnili trenutka, ko so v roke prijeli svoje prve evrske kovance, na katerih se blešči kuna. Hrvaška, dobrodošla v evropski skupnosti," je še zapisala. Plenković se je medtem na spletu zahvalil von der Leynovi. "Za hrvaške državljane in gospodarstvo je uresničitev teh strateških ciljev velik in pozitiven korak naprej," je sporočil.