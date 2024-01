Poskus s smrtonosno injekcijo neuspešen, zdaj ga bodo usmrtili z dušikom

Srečanja iz oči v oči med novinarji in obsojenci na smrt so v Alabami prepovedana, zato so novinarji BBC Smitha kontaktirali preko telefona. Medtem ko v celici preživlja svoje zadnje dni, ga preganjajo misli o novi metodi usmrtitve. "Ves čas mi je slabo, napadi panike se redno pojavljajo. Skratka, mučenje," je povedal.

Smitha so prvič skušali usmrtiti novembra 2022. Pripeljali so ga v t. i. "komoro smrti" v zaporu Holman v Alabami, kjer bi moral prejeti smrtonosno injekcijo, a osebje zaradi številnih ureznin ni uspelo zadeti vene. Drugi poskus usmrtitve je načrtovan za ta četrtek, uporabili pa bodo novo, nepreizkušeno metodo usmrtitve z dušikom.

Kenneth Eugene Smith je bil leta 1989 skupaj s še enim moškim obsojen za umor pridigarjeve žene Elizabeth Sennett . Šlo je za naročen umor, za katerega sta morilca od pridigarja prejela 1000 dolarjev (916 evrov). Leta 1996 je porota za Smitha predlagala dosmrtni zapor brez pogojnega izpusta, a je sodnik njihovo odločitev razveljavil in ga obsodil na smrt. Smith je na sojenju priznal, da je bil prisoten, ko je bila žrtev ubita, a zatrdil, da je ni umoril on.

Zvezne oblasti je pozval, naj ustavijo postopek, a je sodišče zavrnilo zahtevo njegovih odvetnikov. Pristojni zatrjujejo, da bo usmrtitev z dušikom povzročila hitro smrt, vendar za to niso predložili nobenih dokazov. Strokovnjaki in aktivisti medtem opozarjajo na nevarnosti nove metode in bolečine, ki jo povzroča. Obsojenec lahko tudi preživi, a bo do smrti v vegetativnem stanju, obstaja pa tudi možnost uhajanja plina iz maske, kar bi lahko povzročilo smrt drugih prisotnih v sobi.

"Prepričan sem, da se Kenny ne boji umreti, to je zelo jasno povedal. Vendar menim, da se boji, da ga bodo med tem procesom še dodatno mučili," pravi njegov duhovni svetovalec Jeff Hood. "Bil bom le nekaj metrov stran od njega in različni medicinski strokovnjaki so me opozorili, da tvegam svoje življenje. Če bi cev, maska ali tesnila okoli njegovega obraza puščali, bi to zagotovo povzročilo uhajanje dušika v sobo," je še pojasnil.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je pretekli teden opozoril, da bi lahko nikoli uporabljena metoda usmrtitve povzročila mučenje ali drugo "nehumano ali ponižujoče ravnanje". Pozval je k ustavitvi postopka.

Guvernerka Alabame Kay Ivey, ki ima pooblastila za zaustavitev usmrtitev, ni želela komentirati opozoril strokovnjakov in obtožb zoper državo. Urad državnega tožilca je pomisleke ZN označil za "tako neutemeljene kot Smithove". Kot so pojasnili v izjavi, je prvostopenjsko sodišče zaslišalo več medicinskih strokovnjakov in ocenilo, da so Smithovi pomisleki "špekulativni" in "teoretični".

Alabama ima sicer eno najvišjih stopenj usmrtitev na prebivalca v ZDA. Trenutno na smrt čaka 165 obsojencev.