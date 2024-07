Prvi posnetek Trumpa po poskusu atentata

Objavili so prvi posnetek nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa po poskusu atentata na shodu v Pensilvaniji. "Močan in odporen. Nikoli se ne bo nehal boriti za ZDA," je ob posnetku zapisala njegova namestnica vodje komuniciranja Margo Martin. Trump je prispel v New Jersey, kjer bo preživel noč.