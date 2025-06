Prvi posnetki: v 10 urah razkrili 2104 neodkritih asteroidov

Več kot dve desetletji nastajajoči velikanski teleskop Vera Rubin, ki ga financirajo ZDA, stoji na vrhu Cerro Pachon v osrednjem Čilu, kjer temno nebo in suh zrak zagotavljata idealne pogoje za opazovanje vesolja.

Ena od prvih slik je sestavljena iz 678 posnetkov, posnetih v samo sedmih urah. Zajema meglici Trifid in Laguna, ki sta oddaljeni več tisoč svetlobnih let od Zemlje in ki žarita v živo rožnatih odtenkih na oranžno-rdečem ozadju.

Druga slika ponuja širok pogled na jato galaksij Devica. Raziskovalna ekipa je objavila tudi videoposnetek z imenom "kozmična zakladnica", ki se začne s posnetkom dveh galaksij od blizu, nato pa se pomanjša in jih razkrije približno 10 milijonov več.

"Observatorij Rubin je naložba v našo prihodnost, ki bo postavila temelj znanja danes, na katerem bodo naši otroci ponosno gradili jutri," je dejal direktor urada za znanstveno in tehnološko politiko Bele hiše Michael Kratsios.