Izkrcavanje Diamond Princess: prvi potniki že zapustili ladjo

Karantena na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je bila dva tedna zasidrana ob japonski obali, je odpravljena, potnike pa so počasi začeli izkrcavati. Po testiranju vseh potnikov so zabeležili 542 okuženih od skupno več kot 3700 potnikov in članov posadke. Na krovu je tudi šest Slovencev, ki pa niso med okuženimi in bodo izkrcani kmalu.

Prvi potniki že zapuščajo ladjo za križarjenje, ki je bila zasidrana ob japonski obali. Danes naj bi krov zapustilo prvih 500 potnikov, ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov, preostali pa nato v prihodnjih dneh. Izkrcavanje naj bi trajalo do petka. Slovenci naj bi se izkrcali kmalu. Tisti, katerih testi so bili negativni, a so bili na ladji v stiku z okuženimi, bodo morali ostati v karanteni še nekaj časa. Danes bo ladjo zapustilo 500 oseb, ki ne kažejo bolezenskih znakov. FOTO: AP Zbolelih 542 ljudi za virusom covid-19 na krovu Diamond Princess je največje žarišče koronavirusa zunaj Kitajske, piše BBC. Karantena, ki so jo za ladjo odredili, potem ko je z njo nekaj dni potoval starejši Hongkonžan, za katerega se je pozneje izkazalo, da je zbolel za koronavirusom, je bila po pričevanju potnikov zelo naporna. Potniki sicer prihajajo iz več kot 50 držav, nekatere med njimi pa so svoje državljane evakuirale že prej. V ponedeljek je tako ladjo zapustilo okrog 340 od skupno 400 ameriških potnikov. Potniki pristanišče zapuščajo s taksiji in avtobusi. FOTO: AP Po zadnjih podatkih so na Kitajskem umrli 2004 ljudje, okuženih je samo na Kitajskem 74.185, še približno 700 primerov pa drugod po svetu. Iz Hongkonga so sporočili, da so zabeležili drugo smrtno žrtev koronavirusa, po en človek pa je umrl tudi v Franciji, na Japonskem, na Filipinih in v Tajvanu. Kitajska je v ponedeljek izdala študijo več kot 44.000 potrjenih primerov novega virusa, ki kaže, da je večja smrtnost predvsem med kroničnimi bolniki in starejšimi.