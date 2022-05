Primere opičjih koz potrdili tudi v Avstraliji, na Švedskem, v Franciji in Nemčiji

Številnim evropskim državam, v katerih so odkrili primere opičjih koz, sta se pridružili še Francija in Nemčija. Medtem pa v Sloveniji po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še niso obravnavali ne suma na opičje koze ne primera opičjih koz.

Iz Italije, od koder so v četrtek poročali o prvem potrjenem primeru opičjih koz, so danes sporočili, da je število primerov naraslo na tri. Vsi trije moški se zdravijo v glavni bolnišnici za nalezljive bolezni Spallanzani v Rimu, so sporočile zdravstvene oblasti dežele Lacij.

Nemški inštitut za mikrobiologijo v Münchnu pa je danes sporočil, da so virus opičjih koz potrdili pri pacientu, pri katerem so se pojavili značilni simptomi bolezni. Zaradi naraščajočega števila odkritih primerov v več evropskih državah je nemški Inštitut Robert Koch pozval ljudi, ki se vračajo iz zahodne Afrike, zlasti geje, naj čim prej obiščejo zdravnika, če opazijo kakršne koli spremembe na koži.

V Franciji so opičje koze odkrili pri 29-letnem moškem s širšega območja Pariza, ki se ni pred kratkim vrnil iz ene od držav, v katerih kroži virus, so danes sporočile francoske zdravstvene oblasti, ki skušajo sedaj identificirati njegove stike, da bi preprečile nadaljnje širjenje virusa.

V Belgiji so medtem odkrili drugi primer opičjih koz, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Gre za primer moškega iz flamskega Brabanta, regije v belgijski provinci Flandriji, še navaja Belga, ki se sklicuje na objavljeni tvit belgijskega virologa Marca Van Ransta. Sedaj bodo skušali ugotoviti potencialno povezavo med primeroma, saj sta se oba moška udeležila iste zabave. O prvem primeru so poročali v četrtek v Anwerpnu.

Pri Evropski komisiji so zaradi poročil o primerih okužbe z virusom opičjih koz v evropskih državah danes poudarili, da razmere zelo pozorno spremljajo in so v tesnih stikih z državami članicami. Govorec komisije Stefan De Keersmaecker je ob tem še opozoril, da je Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) v četrtek objavil svoje prvo poročilo o izbruhu, v katerem so podatki o prenosljivosti in izvoru. Poročilo vsebuje tudi priporočila za zdravstvene oblasti in posameznike.

ECDC med drugim priporoča, naj posameznike, pri katerih obstaja sum, da so okuženi, čim prej obvestijo o tem, jih izolirajo in testirajo. Ob potrjeni okužbi je treba začeti iskati stike. Če je v državi na voljo cepivo proti črnim kozam, naj pristojni preučijo možnost cepljenja tesnih stikov z visokim tveganjem, a po oceni razmerja med tveganjem in koristjo. Za primere s težkim potekom bolezni naj preučijo tudi možnost zdravljenja z antivirusnimi zdravili, če so dostopna v državi. V začetku prihodnjega tedna bo sicer ECDC objavil prvo oceno tveganja v zvezi s opičjimi kozami.