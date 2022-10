Prvi rezultati volitev v BiH kažejo na poraz Izetbegovića in Dodika

Po zadnjih informacijah, ki so prišle iz štaba največje bošnjaške stranke SDA, je bilo doslej preštetih 29,45 odstotka oziroma 246.666 glasov. Bećirović je prejel 82.389 glasov, njegov največji tekmec in dosedanji član predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov Bakir Izetbegović pa 70.803 glasove. Tretjeuvrščeni Mirsad Hadžikadić iz koalicije Država je prejel 6224 glasov.

Med kandidati za srbskega člana predsedstva BiH vodi sedanja predsednica Republike Srbske in članica največje stranke bosanskih Srbov SNSD Željka Cvijanović . Iz SNSD so, sicer na razmeroma majhnem vzorcu, objavili, da ima njihova kandidatka dvakrat več glasov od njenega glavnega protikandidata, predsednika SDS Mirka Šarovića.

Po besedah generalnega sekretarja opozicijske stranke PDP Igorja Crnadaka pa dosedanji srbski član predsedstva BiH in predsednik SNSD Milorad Dodik izgublja v tekmi za predsednika entitete Republike Srbske. Tega naj bi glede na število doslej preštetih glasov prehitela njegova največja tekmica Jelena Trivić, kandidatka opozicijskih srbskih strank v Republiki Srbski.

Okoli 3,36 milijona volilnih upravičencev je na današnjih volitvah izbiralo tri člane predsedstva BiH, poslance spodnjega doma parlamenta BiH, spodnjega doma parlamenta bošnjaško-hrvaške Federacije BiH, parlamenta Republike Srbske, predsednika in dva podpredsednika slednje ter člane skupščin desetih kantonov federacije.

Za te položaje je kandiralo več kot 7200 kandidatov iz 90 političnih strank in 38 strankarskih koalicij ter 17 neodvisnih kandidatov.

Volitve v BiH je nadziralo okoli 60.000 opazovalcev, med njimi skoraj štiri tisoč mednarodnih. Ti so zabeležili več incidentov, nepravilnosti in celo poskus večje volilne prevare. Koalicija za svobodne in poštene volitve Pod lupo je sporočila, da je zabeležila 65 hujših kršitev volilnega zakona BiH.

Celovitejše podatke o volilnih rezultatih - prve delne -, ki jih bo sporočila državna volilna komisija, je pričakovati okoli polnoči. Na prvi novinarski konferenci po zaprtju volišč je danes zvečer sporočila le, da je bila volilna udeležba 50-odstotna.

Rok za objavo končnih in uradnih rezultatov je 30 dni od dneva volitev. Po objavi uradnih rezultatov bo sledila druga faza volilnega procesa, ko bodo posredno izbirali predstavnike v dom narodov parlamenta BiH in Federacije BiH ter predsednika in dva podpredsednika te entitete.

Schmidt uvedel spremembe volilnega zakona BiH

Tokratne volitve so potekale po stari volilni zakonodaji, ki je že vrsto let razlog za napetosti v državi. Spremembe je pred volitvami hotel uvesti tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt, ki je nocoj tik po zaprtju volišč uvedel delne spremembe, med drugim pri izbiri članov doma narodov parlamenta federacije.

V javnem pismu, ki ga je naslovil na državljane BiH, je Schmidt poudaril, da je sprejel odločitve, ki bodo zagotovile, da bo njihov glas upoštevan in da bo spoštovana njihova demokratična volja. Med drugim pa je pojasnil, da je je poenostavil mnogo postopkov in uvedel mehanizme za deblokado in stroge roke, s čimer bo zagotovil delovanje Federacije BiH.