Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

Moskva, 12. 11. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 18 minutami

Prvi ruski humanoidni robot, podprt z umetno inteligenco, je padel nekaj sekund po uradni predstavitvi, osebje pa je čez oder naglo potegnilo zaveso, da bi skrilo poškodovanega robota. Na moskovskem tehnološkem dogodku ga je kot primer napredovanja države na področju umetne inteligence predstavilo rusko robotsko podjetje Idol.

V ponedeljek so na moskovskem tehnološkem dogodku predstavili prvega ruskega humanoidnega robota, ki ga je izdelalo rusko robotsko podjetje Idol.

Predstavitev je bila namenjena predstavitvi vstopa Rusije v globalno tekmo izdelave humanoidnih robotov.

A je robot AIdol nepričakovano naredil nekaj nestabilnih korakov, izgubil ravnotežje in padel na glavo, pri čemer je raztresel več komponent po odru.

Osebje se je nato trudilo zakriti prizor padlega robota z zaveso.

Izvršni direktor Idola Vladimir Vitukhin je padec pripisal težavam s kalibracijo in dejal, da robot ostaja v testni fazi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

AIdola napaja 48-voltna baterija, ki omogoča šest ur delovanja, trenutno pa je sestavljen iz 77 odstotkov komponent ruske izdelave, kar podjetje v prihodnjih različicah načrtuje povečati na 93 odstotkov.

Čeprav AIdol še ni sposoben ostati na nogah, se robot lahko smeji, razmišlja in je presenečen, tako kot človek, je med predstavitvijo dejal Vitukhin.

Odziv javnosti pa je bil manj prizanesljiv, kritiki na ruskih družbenih omrežjih in tehnoloških forumih so se posmehovali nesreči. Razvijalci so po dogodku AIdola umaknili iz javne razstave, da bi preučili njegove sisteme za ravnotežje in programsko opremo za nadzor.

sektor1
12. 11. 2025 15.53
Klasična ruska blišč in beda.
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
12. 11. 2025 15.53
KDAJ PA JE KAJ RUSKEGA BILO DOBRO... avstriji kjer delam sef vedno pove če samo malo kaj moramo narediti nekaj na hitro "po rusko"
ODGOVORI
0 0
UXUX
12. 11. 2025 15.52
Vodka ga je polozila
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
12. 11. 2025 15.49
+1
🤣 Rusk tehnika je od nekdaj veljala za zanesljivo
ODGOVORI
1 0
Wolfman
12. 11. 2025 15.49
Odlično! Najdi, uniči in se sesuj.
ODGOVORI
0 0
simc167
12. 11. 2025 15.46
+1
🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
12. 11. 2025 15.45
+2
zdej se smejimo, "terminator" v živo pa je za vogalom.
ODGOVORI
2 0
Veščec
12. 11. 2025 15.45
je biu pa res kratkotrajni IDOL
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
12. 11. 2025 15.43
-3
Tako je to, ko se uporabljajo čipi iz pralnih strojev ... bo mogel putlerćek povprašati za čipe pri američanih, katerim roboti skačejo po zraku ...
ODGOVORI
0 3
mojcd
12. 11. 2025 15.42
-1
Par ljudi gre spet v gulag
ODGOVORI
1 2
