Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

V ponedeljek so na moskovskem tehnološkem dogodku predstavili prvega ruskega humanoidnega robota, ki ga je izdelalo rusko robotsko podjetje Idol.
Predstavitev je bila namenjena predstavitvi vstopa Rusije v globalno tekmo izdelave humanoidnih robotov.
A je robot AIdol nepričakovano naredil nekaj nestabilnih korakov, izgubil ravnotežje in padel na glavo, pri čemer je raztresel več komponent po odru.
Osebje se je nato trudilo zakriti prizor padlega robota z zaveso.
Izvršni direktor Idola Vladimir Vitukhin je padec pripisal težavam s kalibracijo in dejal, da robot ostaja v testni fazi.
AIdola napaja 48-voltna baterija, ki omogoča šest ur delovanja, trenutno pa je sestavljen iz 77 odstotkov komponent ruske izdelave, kar podjetje v prihodnjih različicah načrtuje povečati na 93 odstotkov.
Čeprav AIdol še ni sposoben ostati na nogah, se robot lahko smeji, razmišlja in je presenečen, tako kot človek, je med predstavitvijo dejal Vitukhin.
Odziv javnosti pa je bil manj prizanesljiv, kritiki na ruskih družbenih omrežjih in tehnoloških forumih so se posmehovali nesreči. Razvijalci so po dogodku AIdola umaknili iz javne razstave, da bi preučili njegove sisteme za ravnotežje in programsko opremo za nadzor.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.