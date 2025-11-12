Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

V ponedeljek so na moskovskem tehnološkem dogodku predstavili prvega ruskega humanoidnega robota, ki ga je izdelalo rusko robotsko podjetje Idol.

Predstavitev je bila namenjena predstavitvi vstopa Rusije v globalno tekmo izdelave humanoidnih robotov.

A je robot AIdol nepričakovano naredil nekaj nestabilnih korakov, izgubil ravnotežje in padel na glavo, pri čemer je raztresel več komponent po odru.

Osebje se je nato trudilo zakriti prizor padlega robota z zaveso.

Izvršni direktor Idola Vladimir Vitukhin je padec pripisal težavam s kalibracijo in dejal, da robot ostaja v testni fazi.