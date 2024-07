Prvi tak posel: Črna gora nabavila šest slovenskih brezpilotnikov belin-V

Na slovenskem in črnogorskem ministrstvu za obrambo so poudarili, da gre za prvi primer, ko je druga država v Sloveniji nabavila vojaško opremo pri slovenskem proizvajalcu po modelu vlada-vladi. Črnogorci so dodali, da je sisteme BANS doniralo slovensko ministrstvo za obrambo. Posel sledi dogovoru o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka, ki sta ga avgusta lani sklenili obrambni ministrstvi obeh držav.

Slovensko ministrstvo je od podjetja C-Astral naročilo 16 brezpilotnikov belin-V, deset za potrebe Slovenske vojske in šest za Črno goro. Nakup letalnikov za SV je bil vreden dobrih 3,5 milijona evrov, za črnogorsko vojsko pa nekaj več kot milijon evrov.

Ministra Marjan Šarec in Dragan Krapović sta v izjavah po sestanku izpostavila odlične odnose med Črno goro in Slovenijo na področju obrambe, "o čemer priča tudi skupna udeležba v aktivnostih Nata, vajah in usposabljanjih ter s skupnih nabavah," je v objavi na družbenem omrežju zapisalo črnogorsko ministrstvo za obrambo.

Poseben poudarek sta namenila skupnemu delovanju pripadnikov vojsk v bojni skupini v Latviji, pri čemer sta poudarila pomen aktivnega prispevka zaveznic h krepitvi vzhodnega krila zavezništva. Krapović je poudaril, da model skupne nabave brezpilotnih letal odpira vrata prihodnjim, še pomembnejšim projektom skupnega interesa, o čemer so govorili tudi na današnjem srečanju.