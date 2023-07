Prvi teden julija najtoplejši v zgodovini globalnih meritev

Po preliminarnih podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) je bil začetek letošnjega julija najbolj vroč teden na celotnem planetu, obseg morskega ledu na Antarktiki pa rekordno majhen. "Temperature na kopnem in v morjih podirajo rekorde, kar ima lahko uničujoče posledice za ekosisteme in okolje," so opozorili.

"Smo na neznanem območju, pričakujemo pa lahko, da bodo padli novi rekordi," je opozoril Christopher Hewitt iz svetovne meteorološke organizacije in poudaril, da se bo tudi El Nino v prihodnje še razvijal in vplival na vreme tudi prihodnje leto, njegove učinke pa bomo občutili že letos.

Vremenski fenomen El Niño se zgodi vsakih nekaj let zaradi segrevanja zgornjih plasti vode v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana. "Ne gre le za temperaturo na površini, ampak se segreva celoten ocean, ki absorbira energijo, ki bo tam ostala več sto let," opozarjajo pri WMO. Močno segreti oceani pa vplivajo na ozračje in ledena območja po vsem svetu. Da je bil začetek junija najtoplejši od začetka beleženje leta 1940 je potrdila tudi Evropska služba za spremljanje podnebja. Huda vročina v delih ZDA Trenutno ekstremna vročina vlada na zahodu ZDA, kjer se v Phoenixu v Arizoni se že od 30. junija soočajo z dnevnimi temperaturami nad 43 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh pričakujejo, da se bo temperatura povzpela vse do 49 stopinj Celzija. Teksaški El Paso je v nedeljo podrl rekord z 38 stopinjami Celzija 24 dni zapored. Prejšnji rekord je bil 23 dni zapored leta 1994. Podobno vroče je in bo ta teden tudi v Novi Mehiki, Kaliforniji, Nevadi in drugih državah jugozahoda ZDA. Medtem pa na vzhodu ZDA beležijo hude poplave.

Na 46 stopinjah se kuhajo v španski Andaluziji, več kot 40 stopinj Celzija kažejo tudi termometri na Sardiniji, podobno je na Siciliji in jugu Balkanskega polotoka.

Visoke temperature vplivajo tudi na zdravje ljudi. Med lanskim poletjem je samo v Evropi zaradi vročine umrlo več kot 60 tisoč ljudi, navaja Guadiran. Po podatkih, ki so bili objavljeni v reviji Nature Medicine, je večina smrtih žrtev starejših od 80 let, med njimi pa je bilo 63 odstotkov žensk.