Prvi koraki Bidna napovedujejo konec vase zazrtega nacionalizma

Izvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v torek popoldne po ameriškem času uradno predstavil svojo ekipo za ameriško varnostno politiko, njen skupni imenovalec sta zavračanje nacionalističnega izolacionizma Donalda Trumpa in prepričanje o krepitvi zavezništev, ne pa izsiljevanju dolgoletnih partnerjev. Čeprav gre za zelo raznoliko skupino z vidika ras, spola in kulturnega porekla, jih povezuje, da ali že dolgo sodelujejo z Bidnom ali pa so drug z drugim sodelovali že v času predsedovanja Baracka Obame. Nekateri so celo prijatelji. To je precejšen kontrast od začetkov Trumpa in njegovih imenovanj ljudi, ki jih je komaj poznal, nato pa je besnel, ker niso odsevali njegovih političnih in zunanjepolitičnih usmeritev in jih začel menjavati. Hkrati bodo lahko nastopali z avtoriteto Bele hiše, kar ni vedno veljalo za člane Trumpove vlade, je za časnik Wall Street Journal dejal Mark Dubowitz iz neokonservativne mnenjske organizacije Ustanova za obrambo demokracije (FDD). "To je bila posledica tako hitrih menjav kot Trumpove nagnjenosti k temu, da se odloča po svoje in presliši nasvete svojih najožjih svetovalcev," meni Dubowitz.

Tudi Daniel Fried, nekdanji karierni diplomat in ameriški veleposlanik na Poljskem ocenjuje, da bo prihajajočo vlado zaznamovala "trdna vera v čezatlantsko zavezništvo", po njegovih besedah so "na previdni strani liberalnega internacionalističnega spektra". Pri tem je omenil osebno zgodbo kandidata za zunanjega ministra Antonyja Blinkena, njegov krušni oče Samuel Pisar je bil poljski jud, ki je preživel nemška koncentracijska taborišča, na begu pred nacisti pa ga je temnopolti ameriški tankist vzel na tank. "Za mnoge Američane, ki so v ZDA našli zatočišče pred tiranijo ... verjamem, da tudi za Tonyja, je Amerika svetilnik svobode, ne kot krilatica, ampak kot življenjska zgodba ali del družinskega spomina," meni Fried. To velja za Američana kubanskega porekla Alejandra Mayorkasa, starši so pobegnili pred režimom Fidela Castra, njihov sin naj bi usmerjal ameriško politiko do priseljevanja. 43-letni Jake Sullivanbo doslej eden najmlajših svetovalcev za nacionalno varnost, toda za sabo ima dolgoletno sodelovanje z Bidnom, po oceni Maxa Boota, kolumnista Washington Posta, bi lahko z Blinknom postala ena "najmočnejših kombinacij zunanjega ministra in svetovalca za nacionalno varnost" v ameriški zgodovini.

Judo vohunka in vrnitev odpisane

Kandidatka za direktorico obveščevalnih dejavnosti Avril Haines se bo lahko z nekdanjim ruskim obveščevalcem, sedaj predsednikom Vladimirjem Putinom, kosala tudi v judu, saj je obiskovala elitno japonsko judo ustanovo Kodokan. V malem prstu ima tudi izvijače, med študijem teoretične fizike se je preživljala s popravljanjem avtomobilov, svojega soproga pa je spoznala na pilotskem tečaju. Da velja za ameriško kombinacijo Jamesa Bonda in Mata Hari, so poskrbeli erotični literarni večeri v knjigarni, ki sta jo s soprogom nekaj časa vodila v Baltimoru. Slednje je povzročilo kar nekaj vznemirjenja, ko jo je predsednik Barack Obama pred leti predlagal za namestnico direktorja obveščevalne agencije Cia. Na torkovi predstavitvi je bila jasna, pred naslednjim predsednikom ne bo skrivala politično "neprijetnih ali težavnih" novic in dejstev. Članom obveščevalne skupnosti – Trump jih je pogosto obravnaval kot del uporne "globoke države", ki naj bi ga po krivem obtožila povezav z Rusijo – pa je dala vedeti, da prihajajo drugačni časi. "Delo, ki ga opravljate, pogosto v najbolj surovih okoliščinah, je nujno potrebno," jim je sporočila prva ženska, ki bo nadzorovala šestnajst različnih obveščevalnih agencij.