Prvi zmenek iz more: oropal banko ter jo prisilil, da ga odpelje s kraja zločina

Ženska, katere identiteta ni znana, lahko zagotovo reče, da je bila na najslabšem prvem zmenku. Preko aplikacije za spoznavanje ljudi se je za srečanje dogovorila s 33-letnim Christopherjem Castillom , ki ga je 5. decembra 2016 pobrala pred hišo njegovih staršev v vasi Chepachet v zvezni državi Rhode Island. V avtu sta preživela kakšne pol ure na poti proti mestu North Attleborough, ko pa sta se peljala mimo banke, ji je rekel, naj ustavi. Zapustil je avtomobil in vstopil v banko, čez nekaj minut pa se je s sončnimi očali in hitrimi koraki s pištolo in 1000 dolarji (okoli 920 evri) v roki vrnil v avto ter zakričal: "Vozi, zaboga!"

Castilla so te dni, dobra tri leta po ropu, obsodili na pet let zapora zaradi oboroženega ropa ter napada na policista (ob aretaciji je namreč pljuval in brcal), državni tožilec pa je na sojenju opisal, kaj se je dogajalo znotraj banke. Castillo naj bi vstopil in zagrozil s pištolo ter dejal, da zares potrebuje tisoč dolarjev, saj je "v velikih bolečinah". Ženska, ki je na prvem zmenku nehote postala voznica avtomobila za pobeg, je sprva ubogala Castilla in speljala, ko pa je v vzvratnem ogledalu videla policijske sirene, je takoj ustavila in izstopila iz avta. Policija je roparja aretirala, nje pa niso obtožili kaznivega dejanja.