Prvič: AfD dobila predsednika deželnega parlamenta

AfD je po rekordnem rezultatu na septembrskih deželnih volitvah v Saški-Anhalt dosegla še en zgodovinski uspeh. Tobias Rausch je bil na ustanovni seji novega deželnega parlamenta v Magdeburgu že v prvem krogu izvoljen za predsednika parlamenta. Gre za prvi primer, da je politik AfD prevzel vodenje katerega od deželnih parlamentov v Nemčiji. Za Rauscha je glasovalo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, pet se jih je vzdržalo. Oddanih je bilo 82 glasovnic. AfD ima v 83-članskem parlamentu 39 poslancev, zato je jasno, da je Rausch dobil devet glasov zunaj lastne poslanske skupine. Ker je bilo glasovanje tajno, ni mogoče ugotoviti, kdo mu jih je namenil.

BSW napovedal podporo, štirje glasovi ostajajo nepojasnjeni

Pet poslancev stranke Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) je pred glasovanjem napovedalo podporo Rauschu. Tudi če je vseh pet glasovalo zanj, to ne pojasni celotnega rezultata. Za izvolitev je namreč prejel še štiri glasove več, kot bi jih skupaj lahko zagotovili AfD in BSW. Druge stranke so pred glasovanjem napovedovale, da Rauscha ne bodo podprle. AfD je na deželnih volitvah 6. septembra prejela 43,8 odstotka drugih glasov in osvojila 39 od 83 mandatov. CDU je s 17,2 odstotka dobila 15 sedežev, SPD 8, Zeleni 8, Levica 8 in BSW 5. Rausch je star 35 let, v AfD pa opravlja pomembne funkcije. Je parlamentarni direktor deželne poslanske skupine in generalni sekretar AfD v Saški-Anhalt. Velja tudi za tesnega sodelavca deželnega voditelja stranke Ulricha Siegmunda.

Praznovanje zmage v stranki AfD FOTO: AP

AfD dobila še podpredsednika

Za podpredsednika deželnega parlamenta je bil že v prvem krogu izvoljen Hans-Thomas Tillschneider iz AfD. Nemški mediji ga uvrščajo med radikalnejše predstavnike stranke. Njegova izvolitev na enega vodilnih položajev v parlamentu ima zato drugačno politično težo kot Rauscheva. Zanj je glasovalo 44 poslancev, 38 jih je bilo proti, vzdržanih ni bilo. Ker ima AfD 39 poslancev, je Tillschneider prejel pet glasov zunaj svoje poslanske skupine. To glasovanje je bilo politično še posebej občutljivo. BSW je namreč pred glasovanjem sporočil, da Tillschneiderja ne bo podprl. Po razglasitvi rezultata so nekateri poslanci BSW njegovi izvolitvi ploskali, poroča Focus. Tudi pri tem glasovanju zaradi tajnosti ni mogoče ugotoviti, kdo je prispeval pet dodatnih glasov.

Zeleni prekinili pogovore z BSW. Bo AfD dobila še deželnega ministrskega predsednika?

Izvolitev Tillschneiderja je imela takojšnje politične posledice. Zeleni so po glasovanju prekinili pogovore z BSW o možnosti oblikovanja večine za nadstrankarskega kandidata za ministrskega predsednika. Sopredsednik deželnih Zelenih Dennis Helmich je za Focus povedal, da so prepričani, da so glasovi za Tillschneiderja prišli iz BSW, zato po njihovem mnenju ni več podlage za nadaljevanje pogovorov. Možnost nadstrankarskega kandidata je bila sicer že pred tem negotova, saj bi za večino poleg Zelenih, BSW, Levice in SPD potrebovali tudi CDU, ki pa se prejšnji teden pogovorov ni udeležila. Deželni urad za varstvo ustave v Saški-Anhalt je sicer tamkajšnjo AfD že leta 2023 uvrstil med potrjeno skrajno desne oziroma desnoekstremistične organizacije. Urad svojo odločitev utemeljuje z ugotovitvijo, da je politična agitacija deželne stranke usmerjena proti temeljnim načelom svobodne demokratične ureditve, med drugim človekovemu dostojanstvu in demokratičnemu načelu. AfD je razvrstitev pravno izpodbijala.