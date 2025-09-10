Svetli način
Tujina

Prvič na globalni ravni: več debelih otrok kot otrok s prenizko težo

Ljubljana, 10. 09. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 13 minutami

V.L.
2

Število otrok, ki se spopadajo z debelostjo, je letos na globalni ravni prvič preseglo število otrok s prenizko telesno težo, ugotavlja Unicef v novem poročilu. Eden od 10 šoloobveznih otrok in mladih po svetu – ali 188 milijonov – trpi zaradi debelosti. To otroke in mlade izpostavlja tveganju za življenjsko nevarne bolezni.

Poročilo temelji na podatkih iz več kot 190 držav. Od leta 2000 se je delež otrok od 5 do 19 let, ki imajo za svojo starost, spol in višino prenizko telesno težo, zmanjšal s skoraj 13 odstotkov na 9,2 odstotka, medtem ko se je delež otrok z debelostjo povečal s 3 odstotkov na 9,4 odstotka. V vseh regijah sveta, razen v podsaharski Afriki in južni Aziji, je sedaj več otrok z debelostjo, kot otrok s prenizko telesno težo.

Debelost
Debelost FOTO: Profimedia

Najvišje stopnje debelosti med 5- do 19-letniki beležijo v nekaterih pacifiških otoških državah – 38 odstotkov na Niueju, 37 odstotkov na Cookovih otokih in 33 odstotkov na Nauruju. Te stopnje, ki so se od leta 2000 podvojile, so v veliki meri posledica prehoda s tradicionalne prehrane na poceni, energijsko bogato hrano iz uvoza.  

Visoke stopnje debelosti beležijo tudi številne države z visokimi dohodki. Tako se z debelostjo spopada na primer 27 odstotkov 5- do 19-letnikov v Čilu, 21 odstotkov v Združenih državah Amerike in 21 odstotkov v Združenih arabskih emiratih, še ugotavlja poročilo. 

Razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med šoloobveznimi otroki in mladostniki  se povečuje tudi v državah z nizkimi ali srednjimi prihodki. 

1 od 5 otrok in mladostnikov, starih od 5 do 19 let, po vsem svetu – ali 391 milijonov – se spopada s prekomerno telesno težo, velik delež med njimi z debelostjo.

Oglasi povečali željo po uživanju hitre hrane

V globalni raziskavi, ki jo je UNICEF lani izvedel prek platforme U-Report med 64.000 mladimi v starosti od 13 do 24 let iz več kot 170 držav, se je 75 odstotkov anketirancev spomnilo, da so v preteklem tednu videli oglase za sladke pijače, prigrizke ali hitro hrano, 60 odstotkov pa je dejalo, da so oglasi povečali njihovo željo po uživanju teh živil. Celo v državah, ki so jih prizadeli konflikti, je 68 odstotkov mladih navedlo, da so bili izpostavljeni tovrstnim oglasom.

Pozitivne prakse v nekaterih državah

Nekatere vlade so sprejele pozitivne ukrepe za naslavljanje problema debelosti in prekomerne teže. Mehika, ki se sooča z visoko stopnjo debelosti med otroki in mladimi, in kjer sladke pijače in ultra predelana hrana predstavljajo 40 odstotkov otrokovih dnevnih kalorij, je nedavno prepovedala prodajo in distribucijo ultra predelane hrane in izdelkov z visoko vsebnostjo soli, sladkorja in maščob v javnih šolah. To je pozitivno vplivalo na prehransko okolje za več kot 34 milijonov otrok, ugotavlja Unicef. 

"Debelost predstavlja vse večji in zaskrbljujoč izziv, ki lahko vpliva na zdravje in razvoj otrok. Ultra predelana hrana vse bolj nadomešča sadje, zelenjavo in beljakovine v obdobju, ko prehrana igra ključno vlogo pri rasti otrok, njihovem kognitivnem razvoju in duševnem zdravju," je povedala Catherine Russell, izvršna direktorica Unicefa. 

debelost unicef otroci telesna teža
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xoxotox6
10. 09. 2025 09.01
očitno je sistem dela tak od 9hdo 17h, da starši ne morejo preživeti prostega časa z otroci. v YUupravi delajo cca 3h efektive na dan doma so zgodaj tako da bi morali biti njihovi otroci šlang????? solski sitsm bi moral odreagirati tako kot ga imajo skancinavci 80% casa preživet v naravi ukinit 80% balast kot so matematika, slovenščina, fizika, kemija.......... in začeti vzgajati srečne otroke ne pa zamorjene, da se pehajo za točke pri testih in da je njihov glavi cilj kako dobit službo za nedelo v YUupravi??????
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
10. 09. 2025 08.59
Hamburgerji in Coca Cola, saj mlade danes ne znajo kuhat predvsem pa se jim ne ljubi.
ODGOVORI
0 0
