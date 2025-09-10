Prvič na globalni ravni: več debelih otrok kot otrok s prenizko težo

Število otrok, ki se spopadajo z debelostjo, je letos na globalni ravni prvič preseglo število otrok s prenizko telesno težo, ugotavlja Unicef v novem poročilu. Eden od 10 šoloobveznih otrok in mladih po svetu – ali 188 milijonov – trpi zaradi debelosti. To otroke in mlade izpostavlja tveganju za življenjsko nevarne bolezni.

Poročilo temelji na podatkih iz več kot 190 držav. Od leta 2000 se je delež otrok od 5 do 19 let, ki imajo za svojo starost, spol in višino prenizko telesno težo, zmanjšal s skoraj 13 odstotkov na 9,2 odstotka, medtem ko se je delež otrok z debelostjo povečal s 3 odstotkov na 9,4 odstotka. V vseh regijah sveta, razen v podsaharski Afriki in južni Aziji, je sedaj več otrok z debelostjo, kot otrok s prenizko telesno težo.

Debelost FOTO: Profimedia icon-expand

Najvišje stopnje debelosti med 5- do 19-letniki beležijo v nekaterih pacifiških otoških državah – 38 odstotkov na Niueju, 37 odstotkov na Cookovih otokih in 33 odstotkov na Nauruju. Te stopnje, ki so se od leta 2000 podvojile, so v veliki meri posledica prehoda s tradicionalne prehrane na poceni, energijsko bogato hrano iz uvoza. Visoke stopnje debelosti beležijo tudi številne države z visokimi dohodki. Tako se z debelostjo spopada na primer 27 odstotkov 5- do 19-letnikov v Čilu, 21 odstotkov v Združenih državah Amerike in 21 odstotkov v Združenih arabskih emiratih, še ugotavlja poročilo. Razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med šoloobveznimi otroki in mladostniki se povečuje tudi v državah z nizkimi ali srednjimi prihodki.

1 od 5 otrok in mladostnikov, starih od 5 do 19 let, po vsem svetu – ali 391 milijonov – se spopada s prekomerno telesno težo, velik delež med njimi z debelostjo.

Oglasi povečali željo po uživanju hitre hrane

V globalni raziskavi, ki jo je UNICEF lani izvedel prek platforme U-Report med 64.000 mladimi v starosti od 13 do 24 let iz več kot 170 držav, se je 75 odstotkov anketirancev spomnilo, da so v preteklem tednu videli oglase za sladke pijače, prigrizke ali hitro hrano, 60 odstotkov pa je dejalo, da so oglasi povečali njihovo željo po uživanju teh živil. Celo v državah, ki so jih prizadeli konflikti, je 68 odstotkov mladih navedlo, da so bili izpostavljeni tovrstnim oglasom.

Pozitivne prakse v nekaterih državah