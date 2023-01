Prvič na Hrvaškem: 11-letnik dobil nova pljuča, 45-letnik srce in jetra

V zagrebškem kliničnem centru so prvič hkrati presadili srce in jetra pri odraslem bolniku in pljuča pri otroku. Presaditev srca in jeter pri 45-letniku je trajala 17 ur, poseg presaditve pljuč pri 11-letnem otroku pa deset. Vsi organi so prišli prek Eurotransplanta iz Nemčije, oba posega pa sta bila uspešna.

V zagrebškem kliničnem centru so prvič hkrati presadili srce in jetra pri odraslem bolniku in pljuča pri otroku. FOTO: Shutterstock Presaditve srca in jeter pri istem pacientu ter presaditve pljuč pri otrocih so izjemno redke, zdaj pa so jih prvič opravili tudi na Hrvaškem. "Dejstvo, da nam je to uspelo, je dokaz kakovosti hrvaškega transplantacijskega programa skozi zgodovino," je za hrvaški časnik Jutranji list povedal vodja oddelka za srčno kirurgijo na KBC Zagreb. Pojasnil je, da je pri prvem posegu sodelovalo skupno 30 ljudi, med njimi dve kirurški ekipi za eksplantacijo in tri za transplantacijo. Uspešna je bila tudi presaditev pljuč pri otroku. "Naša ekipa je doslej opravila 19 presaditev pljuč, a pri odraslih. Pri otrocih je vse bolj zapleteno, zato smo za vsak primer povabili torakalnega kirurga Joseja Matillo iz dunajske klinike AKH, kjer so se izobraževali tudi naši strokovnjaki, da ne bi šlo kaj narobe," je pojasnil predstojnik klinike za bolezni pljuč KBC Zagreb Miroslav Samaržija in dodal, da se je vse odlično izteklo. Moški je dobil srce in jetra istega donatorja, 11-letni otrok pa pljuča 14-letnega donatorja. Pred tem je več mesecev živel ob umetni podpori.