Prvič v zadnjih stotih letih sneg aprila pobelil Dalmacijo

Dalmatinci ne pomnijo, da bi njihove kraje kdajkoli prej aprila pobelil sneg. Nenavaden pojav je povzročil pravi kaos na cestah: v Splitu in južneje so bili od torka od 22. ure odrezani od preostalega dela Hrvaške, šele danes zjutraj so cestne službe uspele nasuti dovolj soli, da je avtocesta za osebna vozila spet odprta do odcepa pri predoru Sveti Rok. Od tam naprej promet poteka po nekaterih regionalnih cestah. Za ostale kategorije vozil so ceste še vedno zaprte.

Že včeraj smo poročali o dokaj nenavadnem pojavu, ko je slovensko obalo, pa tudi hrvaško Istro ter nekatere otoke v severnem Kvarnerju, pobelil sneg. Prizori, ki jih domačini vsekakor niso vajeni, pa so v torek okoli 21. ure presenetili še jug hrvaške obale, sneg je pobelil vso Dalmacijo. "To je prvi aprilski sneg pri nas v zadnjih stotih letih," poroča portalDalmacija Danas. Nepričakovano vreme je povzročilo pravi kaos na cestah. Do danes zjutraj je bila Dalmacija praktično odrezana od preostale Hrvaške, piše portal 24sata."Od 22. ure je bil prepovedan ves promet iz notranjosti proti Dalmaciji in obratno za vse kategorije vozil, šele danes ob šestih zjutraj se je promet odprl do avtocestnega odcepa pri predoru Sveti Rok, od tam naprej so prevozne regionalne ceste skozi Gračac, Obrovac in Karin, a le za osebna vozila,"poroča omenjeni portal. Za vsa dostavna vozila, avtobuse, tovornjake ter tovornjake s priklopniki, vlačilci in polpriklopniki so ceste še vedno zaprte. "Vse voznike naprošamo, naj se na pot odpravijo le, če je to res nujno potrebno," svetuje hrvaški prometno-informacijski center. Na območju Dugopolja izmerili 20-centimetrsko snežno odejo Največ snega je zapadlo v okolici Dugopolja, kjer so izmerili celo 20-centimetrsko snežno odejo, piše portal Dalmacija Danas. Zaradi močnih sunkov vetra, ki so ponekod presegli 120 kilometrov na uro, pa je bil občutek mraza kar minus 24 stopinj Celzija. Zbudili smo se v ledeno jutro: najnižje aprilske temperature v zgodovini meritev Na meteorološki postaji v Splitu so sinoči sicer izmerili 0,4 stopinje Celzija, kar je le za desetinko stopinje višja temperatura od tamkajšnjega rekorda (8. aprila 2003 so tam izmerili 0,3 stopinje Celzije), še poročajo hrvaški mediji.