Prvič po 150 letih ameriškega ministra doletela ustavna obtožnica

Ameriški predstavniški dom je s sicer tesno večino 214 glasov za in 213 proti izglasoval ustavno obtožbo proti ministru za domovinsko varnost Alejandru Mayorkasu. Mayorkas, ki mu očitajo odgovornost za naval migrantov na mejo med ZDA in Mehiko, je prvi minister po skoraj 150 letih in drugi sploh, ki ga je to doletelo.

Med tistimi, ki so glasovali proti, so bili vsi demokratski člani predstavniškega doma in tudi trije republikanci.

Republikancem v predstavniškem domu je ustavno obtožbo uspelo izglasovati v drugem poskusu, potem ko je prvi poskus prejšnji teden spodletel. Ustavna obtožba Mayrokasu očita, da je namerno in sistematično zavračal uveljavljanje zakonov o meji in lagal o razmerah na meji. Demokrati in tudi večina pravnih strokovnjakov menijo, da gre za razlike v političnem pristopu do mejne varnosti, Mayorkasova dejanja pa da nikakor niso na ravni resnih zločinov, kar je kriterij za ustavno obtožbo.

"Republikanci v predstavniškem domu bodo šli v zgodovino zaradi teptanja ustave za politično korist, namesto da bi se ukvarjali z resnimi izzivi na naši meji. Minister Mayorkas bo nadaljeval delo," je po glasovanju sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.

Bela hiša je glasovanje označila za nesmiselno in neustavno potezo, ki bo neslavno propadla v senatu. "Ta farsa je še ena zadrega za republikance v predstavniškem domu. Edini razlog za ustavno obtožbo je bil, da predsednik predstavniškega doma Mike Johnson miri Donalda Trumpa," je sporočil vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer.

"Zgodovina ne bo prijazna do republikancev v predstavniškem domu zaradi te brezobzirne in neustavne poteze, ki napada častnega javnega uslužbenca zaradi političnih igric," pa se je odzval ameriški predsednik Joe Biden. Poudaril je, da bi morali republikanci, ki jih resnično skrbi položaj na meji, nameniti več sredstev za povečanje varnosti. Predstavniški dom pa je znova pozval, naj potrdi pomoč Ukrajini.

Postopek z ustavno obtožbo se bo nadaljeval v senatu, kjer pa imajo tesno večino demokrati, zato analitiki ustavni obtožbi napovedujejo neuspeh. V senatu za to ni pravega interesa niti med republikanci in lahko se zgodi, da odločanja v senatu sploh ne bo, ampak bo obtožba obtičala v katerem od odborov.