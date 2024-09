Prvič po atentatu v javnosti: 'Streljajo samo na pomembne predsednike'

"To je bila odlična izkušnja," je poskus atentata komentiral Trump in dodal, da kandidatura ni lahek, temveč "nevaren posel", podoben avtomobilskim dirkam ali jahanju bikov. "Streljajo samo na pomembne predsednike," je poudaril.

Spregovoril je tudi o svoji nasprotnici Kamali Harris. Omenil, da ga je Harrisova poklicala, pogovor naj bi bil "zelo zelo lep" in v tem času sta pozabila na razlike. Dejala naj bi mu tudi, da v "ZDA ni prostora za politično nasilje".

Obe strani pospešujeta kampanjo, sprememb ni niti v Trumpovem urniku, kljub poskusu atentata na enem od njegovih igrišč za golf na Floridi.

Trump sicer očita demokratom njihove kritike, ki po njegovem mnenju spodbujajo nasilne napade. Demokrati so namreč že večkrat v preteklosti Trumpu očitali provokativne retorike in zavzemanje za zapiranje ali pregon političnih sovražnikov, vendar je Harrisova po zadnjem incidentu ubrala bolj previdno pot. Tudi v zadnjem intervjuju z Nacionalnim združenjem črnskih novinarjev je Trumpa sicer kritizirala zaradi ravnanja med pandemijo covida-19 in nasprotovanja do splava, vendar je bila previdna in ga ni niti enkrat omenila z imenom, temveč ga je naslavljala kot nekdanji predsednik.