Prvič po dolgem času v javnosti: vidno utrujen papež zapustil bolnišnico

Po nekaj minutah so ga umaknili z balkona in z avtomobilom odpeljali v rezidenco svete Marte v Vatikanu, kjer bo po napovedih zdravnikov okreval vsaj dva meseca.

Njegovi zdravniki so pred tem povedali, da se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo dovolj, da se lahko vrne domov, vendar pa ga še čaka daljše okrevanje.

V molitvi, ki so jo objavili ob njegovem odhodu iz bolnišnice, je papež pozval k takojšnji prekinitvi izraelskih napadov v Gazi, obnovitvi pogajanj za izpustitev talcev in dokončni prekinitvi ognja. "Žalosten sem zaradi ponovnega intenzivnega izraelskega bombardiranja območja Gaze s toliko smrtnimi žrtvami in ranjenimi," je zapisal. "Humanitarne razmere na območju Gaze so znova zelo resne in zahtevajo nujno pozornost sprtih strani in mednarodne skupnosti," je dodal.