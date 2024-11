Prvič po drugi svetovni vojni na slovesnosti v Parizu tudi britanski premier

Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se danes pridružila francoskim in britanskim veteranom, da bi počastili padle v prvi svetovni vojni in poznejših spopadih, so sporočili z Downing Streeta. Zadnji voditelj Združenega kraljestva, ki se je udeležil komemoracij v francoski prestolnici, je bil nekdanji premier Winston Churchill na povabilo generala Charlesa de Gaulla leta 1944.

"Počaščen sem, da sem v Parizu in sem se skupaj s predsednikom Macronom poklonil padlim v prvi svetovni vojni, ki so se žrtvovali za svobodo, v kateri uživamo danes," je ob tem dejal Starmer. "Ti dogodki so ključnega pomena za to, da spomin na milijone mladih vojakov, mornarjev in pilotov ohranjajo tudi prihodnje generacije."

11. november se sicer danes praznuje po mnogih državah. Premirje med zavezniki in Nemčijo je bilo podpisano ob 5.45 zjutraj, veljati pa je začelo ob 11. uri, po 36 dneh pa je prvič poteklo in ga je bilo treba večkrat podaljšati. Uradni mirovni sporazum je bil dosežen šele naslednje leto 1919, ko je bila podpisana Versajska mirovna pogodba, 28. junija, natanko pet let po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda.

V Združenem kraljestvu in državah Commonwealtha se dan premirja obeležuje z dvominutnim molkom ob 11. uri, v Avstraliji z enominutnim molkom, vendar današnji dan tam ni državni praznik. V ZDA se današnji dan imenuje dan veteranov, v Belgiji pa je tako kot v Franciji znan pod imenom dan premirja.

V Srbiji je ta dan od leta 2012 državni praznik, ker so utrpeli ogromno število žrtev, prebivalci danes v njihov spomin nosijo cvet ramondije kot simbol spomina.