'Prvič po kubanski raketni krizi neposredna grožnja jedrskega armagedona'

Biden je opozoril, da se ruski predsednik Vladimir Putin ne šali, ko govori o uporabi tovrstnega jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja. Ob tem je dodal, da se je njegova vojska v Ukrajini odrezala precej slabše, kot so pričakovali. "Moškega sem precej dobro spoznal," je dejal in izrazil pomisleke, da bi takšno orožje lahko hitro stopnjevalo v svetovni jedrski spopad, če se bodo stvari nadaljevale v tej smeri.

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da se svet sooča z največjo grožnjo jedrskega "armagedona" od časov predsednika Johna F. Kennedyja in kubanske raketne krize, poroča Sky News. Njegovo opozorilo je sledilo besedam ruskih uradnikov, da bi po velikih vojaških izgubah, ki so jih utrpeli v vojni v Ukrajini, lahko uporabili tudi taktično jedrsko orožje.

"Mislim, da ne moreš uporabiti taktičnega jedrskega orožja, ne da bi prišlo do konca sveta." Dodal je, da se šele zdaj zaveda, koliko škode je ameriški zunanji politiki naredila prejšnja vlada Donalda Trumpa . Nazadnje so se takšni grožnji približali med krizo leta 1962, ko sta bili ZDA pod Kennedyjem in Sovjetska zveza pod Nikito Hruščovom zaradi prisotnosti sovjetskih raket na Kubi zelo blizu uporabe jedrskega orožja.

Prejšnji mesec, ko je Putin napovedal načrte za vpoklic moških za boj v Ukrajini, je spomnil, da ima Rusija tudi "različna sredstva za uničenje". "In ko je ogrožena ozemeljska celovitost naše države, bomo za zaščito Rusije in naših ljudi zagotovo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo," je zagotovil in poudaril, da to ni blef.

Vendar pa je Zelenski poudaril, da svet Putinu ne bi nikoli odpustil jedrskega napada. "Razume, da po uporabi jedrskega orožja ne bi mogel ohraniti svojega življenja. V to sem prepričan," je dejal.