Prvič po letu 1976 na Zemljo prišli vzorci z Lune

Prav tako je območje, kjer je pristala sonda 16-krat večje kot običajno, saj so pri njenem pristanku uporabili metodo "skokovitega ponovnega vstopa" v Zemljino atmosfero, da bi se izognil prekomerni vročini in poškodbam. Območje pristanka je veliko približno 21.000 kvadratnih kilometrov.

Sonda vesoljske rakete brez posadke Chang'e 5 je pristala na Zemlji v zgodnjih večernih urah četrtka po lokalnem času. V iskanje sonde so se že podali gorski reševalci s helikopterji in vozili, ki so opremljena z močnimi reflektorji. Iskanje otežujejo tema in oster zimski veter s snegom ter temperature več kot minus 20 stopinj Celzija. Poleg tega je sonda zelo majhna v primerjavi s kitajskimi vesoljskimi raketami s posadko.

Misija na Luno velja za eno najtežjih v zgodovini kitajskih poletov v vesolje. Kitajska je prva vesoljska država, ki ji je uspelo z manevriranjem robotov nadzorovano pristati brez človeške posadke v orbiti Zemeljskega satelita. Vzletni modul se je po pristanku tudi ponovno povezal s sondo in naložil kamnine z Lune. Misija velja za pomembno pripravo na pristanek na Luni s človeško posadko, ki ga Kitajska načrtuje do konca desetletja.

Znanstveniki z velikim pričakovanjem čakajo na tokratne kamnine z Lune, ki so bistveno mlajše od vseh primerkov ZDA in nekdanje Sovjetske zveze. Preiskave kamnin bi lahko prinesle nova spoznanja o vulkanskih dejavnostih in zgodovini Lune. Ameriška misija Apollo je zbralo okoli 380 kilogramov kamnin z Lune, Sovjetska zveza v misijah brez posadke okoli 300 gramov.

Chang'e 5 je pristal na Luni na vulkanskem območju, imenovanem po nemškem astronomu Karlu Rümkerju (1788-1862), ki leži v "oceanu neurij". To območje v zgornjem levem delu lune, obrnjeno proti Zemlji, je staro 1,2 milijarde let. Za Lunine kamnine, ki so jih 60. in 70. letih minulega stoletja zbrale ZDA in Sovjetska zveza, ocenjujejo, da so stare od 3,1 in 4,4 milijarde let. Z vrnitvijo Chang-e 5 na Zemljo je Kitajska dosegla pomemben mejnik in se pridružila velikim vesoljskim državam.