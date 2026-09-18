Prvič po več kot stoletju potrdili novo vrsto divje mačke

Novo vrsto mačke, ki so jo poimenovali tilkajo (Leopardus tilcayo), so odkrili v bolivijskih gozdovih Yungas. Žival spada med tako imenovane tigraste mačke, skupino majhnih divjih mačk iz Srednje in Južne Amerike. Ker je po videzu zelo podobna svojim sorodnicam, je dolgo ostala neopažena oziroma so jo raziskovalci uvrščali med že znane vrste.
"To je neverjeten rezultat. Svet je dobil novo vrsto," je dejala vodja raziskave Paola Nogales-Ascarrunz z Univerze Mayor de San Andres v La Pazu. Ob tem je poudarila, da nas narava še vedno preseneča. "Neverjetno je, da še vedno obstajajo nove vrste, ki čakajo, da jih odkrijemo. In za to nam ni treba na vulkan, otok ali v globine oceanov," je dodala.
Vse se je začelo z mačkom Tigrinom
Do odkritja je pripeljal deset let star maček z vzdevkom Tigrino, ki danes živi v zavetišču za divje živali v Boliviji. Ko so ga našli v gozdu, je domačin sprva mislil, da gre za navadnega muca. Ko pa je odraščal, je postalo jasno, da ne gre za običajno domačo mačko.
Prav Tigrino je pritegnil pozornost raziskovalke Nogales-Ascarrunz, ki je prostovoljno delala v zavetišču. Obenem je že več let poslušala poročila o podobnih skrivnostnih mačkah iz gostih gozdov regije Yungas, vendar teh opažanj doslej nihče ni podrobneje raziskal.
Z mednarodno skupino znanstvenikov je zato začela obsežno genetsko raziskavo. Primerjali so DNK živih živali in muzejskih primerkov ter ugotovili, da gre za samostojno vrsto.
"Zelo malo je zapisov ali fotografij, nobenega primerka v muzeju, vrsta je bila skrita, ker je nihče pravzaprav ni iskal," je pojasnil brazilski genetik Eduardo Eizirik.
Mačjih vrst več, kot smo mislili
Znanstveniki so za zdaj potrdili le enega predstavnika nove vrste, a so prepričani, da v divjini živi še več osebkov te vrste. Študija, objavljena v znanstveni reviji Current Biology, pa je razkrila še eno presenečenje. Raziskava je namreč nakazala, da vključno z na novo opisano mačko tilkajo iz Bolivije obstaja pet vrst divjih tigrastih mačk in ne le tri, kot je veljalo doslej.
"Te živali so velike približno toliko kot domača mačka, zato bi pričakovali, da jih že vse poznamo. Toda to odkritje kaže, koliko biotske raznovrstnosti je še neodkrite, zlasti v manj raziskanih delih sveta," je za BBC opozorila raziskovalka Caroline Sartor z Univerze Oxford.
Odkritje ni pomembno le za biologe, ampak tudi za naravovarstvenike. Divje tigraste mačke veljajo za ranljivo skupino živali, ogrožajo pa jih predvsem krčenje gozdov, izguba življenjskega prostora in nezakonit lov.
Strokovnjaki opozarjajo, da vrste ni mogoče zaščititi, če sploh ne vemo, da obstaja. Zato upajo, da bo nova ugotovitev spodbudila dodatne raziskave in ukrepe za zaščito skrivnostnih prebivalk južnoameriških gozdov.
Odkritje prav tako pomeni, da bi se lahko skupno število priznanih vrst iz družine mačk povečalo z današnjih 41 na najmanj 44.
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