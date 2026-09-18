Prvič po več kot stoletju potrdili novo vrsto divje mačke

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Mačka tilkajo La Senda Verde

Mačka tilkajo La Senda Verde





Novo vrsto mačke, ki so jo poimenovali tilkajo (Leopardus tilcayo), so odkrili v bolivijskih gozdovih Yungas. Žival spada med tako imenovane tigraste mačke, skupino majhnih divjih mačk iz Srednje in Južne Amerike. Ker je po videzu zelo podobna svojim sorodnicam, je dolgo ostala neopažena oziroma so jo raziskovalci uvrščali med že znane vrste. "To je neverjeten rezultat. Svet je dobil novo vrsto," je dejala vodja raziskave Paola Nogales-Ascarrunz z Univerze Mayor de San Andres v La Pazu. Ob tem je poudarila, da nas narava še vedno preseneča. "Neverjetno je, da še vedno obstajajo nove vrste, ki čakajo, da jih odkrijemo. In za to nam ni treba na vulkan, otok ali v globine oceanov," je dodala.

Vse se je začelo z mačkom Tigrinom

Do odkritja je pripeljal deset let star maček z vzdevkom Tigrino, ki danes živi v zavetišču za divje živali v Boliviji. Ko so ga našli v gozdu, je domačin sprva mislil, da gre za navadnega muca. Ko pa je odraščal, je postalo jasno, da ne gre za običajno domačo mačko. Prav Tigrino je pritegnil pozornost raziskovalke Nogales-Ascarrunz, ki je prostovoljno delala v zavetišču. Obenem je že več let poslušala poročila o podobnih skrivnostnih mačkah iz gostih gozdov regije Yungas, vendar teh opažanj doslej nihče ni podrobneje raziskal. Z mednarodno skupino znanstvenikov je zato začela obsežno genetsko raziskavo. Primerjali so DNK živih živali in muzejskih primerkov ter ugotovili, da gre za samostojno vrsto. "Zelo malo je zapisov ali fotografij, nobenega primerka v muzeju, vrsta je bila skrita, ker je nihče pravzaprav ni iskal," je pojasnil brazilski genetik Eduardo Eizirik.

Mačjih vrst več, kot smo mislili