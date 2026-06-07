Prvič po začetku premirja Iran proti Izraelu izstrelil rakete

Izraelska vojska je sporočila, da si prizadeva prestreči rakete, vendar je opozorila, da "obramba ni neprepustna", ter dodala, da so se v več delih države oglasile sirene za zračno nevarnost, poroča AP News.

Teheran je pred tem opozoril na povračilne ukrepe, potem ko je Izrael v nedeljo brez predhodnega opozorila napadel južna predmestja Bejruta, kljub prošnji Washingtona, naj se vzdrži takšnih dejanj. Izrael je napad označil kot povračilo za raketiranje severnega Izraela s strani proiranskega gibanja Hezbolah, ki se je zgodilo prej istega dne.

Do izraelskega napada na Bejrut je prišlo le nekaj dni po tem, ko sta libanonska in izraelska vlada v pogovorih pod pokroviteljstvom ZDA dosegli dogovor o premirju, čeprav je Hezbolah ta dogovor zavrnil. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je napad na stanovanjsko stavbo zahteval dve smrtni žrtvi, 20 ljudi pa je bilo ranjenih.

Iran je opozoril, da bi napad na Bejrut znova zanetil vojno polnega obsega po vsem Bližnjem vzhodu.