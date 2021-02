Prvič uspešno presadili obraz in obe roki: 'To je darilo, ki ga dobiš le enkrat v življenju'

Leta 2019 so ga napotili v univerzitetni center NYU Langone, kjer so mu avgusta lani presadili obraz in obe roki. V 23-urnem posegu je po poročanju britanskega BBC sodelovalo več kot 140 zdravstvenih delavcev. Potem je preživel 45 dni na intenzivnem oddelku in še dva meseca v bolnišnici, kjer se je moral med drugim naučiti odpirati oči in uporabljati nove roke.

DiMeo pravi, da mu je presaditev dala drugo priložnost za življenje. Zdaj lahko sam telovadi in si pripravi zajtrk. "To je darilo, ki ga dobiš le enkrat v življenju, in upam, da bo družina donatorja nekoliko pomirjena, ko bo izvedela, da del njega živi naprej z menoj," je poudaril. "S starši smo zelo hvaležni, da sem dobil to drugo priložnost."

"Nismo hoteli le operacije, ki bi mu zagotovila boljši videz, temveč smo želeli, da bi vse dobro delovalo, še posebej roke," pa je pojasnil Eduardo Rodriguez,direktor programa za presaditev obraza v bolnišnici. Rodriguez je še dodal, da jim je uspel izjemen poseg, ki kaže na to, da se lahko še naprej spopadajo z novimi izzivi in napredujejo na področju presaditve. DiMea, ki do pet ur dnevno dela vaje za rehabilitacijo, je označil za najbolj motiviranega bolnika, kar jih je kdaj srečal.

Pandemija covida-19 je 22-letniku ogrožala operacijo, deloma tudi zato, ker je darovanje organov v prvih mesecih strmo padlo. Številni člani DiMeove zdravniške ekipe so bili začasno premeščeni na delo v enote za nujne covidne bolnike, toda kljub temu so vse napore vložili v njegove operacije, saj, kot ugotavlja Rodriguez, so jih v enem letu izvedli skoraj deset.

Uspešna operacija naj bi DiMeu omogočala opravljanje vsakdanjih obveznosti in funkcij, vključno z oblačenjem in prehranjevanjem. Začel je tudi z rehabilitacijami za pridobitev moči, igra se že tudi s svojim psom Busterjem, začel pa je tudi že z vadbo golfa.