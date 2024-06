Prvič v zgodovini Kalifornije: črni medved napadel in ubil 71-letnico

Policisti so najprej verjeli, da je 71-letnica umrla na domu, nato pa jo je tam našla zverina. A rezultati obdukcije so pokazali drugačno sliko. "Poročilo mrliškega oglednika pravi, da je ženska umrla prav zaradi napada," so sporočili s kalifornijskega ministrstva za divje živali.

V Kaliforniji so prvič v zgodovini zvezne države zabeležili napad črnega medveda s smrtnim izidom, poroča BBC . Truplo 71-letne Patricie Miller so policisti odkrili na njenem domu, ko so želeli preveriti njeno počutje.

Medved je starejšo gospo napadel v njenem domu, tam pa je njeno truplo kasneje odkrila policija, ki je na njenem domu preverjala stanje 71-letnice. Sprva so sicer mislili, da je medved žensko našel šele po njeni smrti, a je obdukcija razkrila, da je ženska umrla prav zaradi napada. A obdukcija je pokazala, da je 71-letnica umrla po tem, ko jo je medved ugriznil v vrat.

Ko so policisti 8. novembra odkrili truplo ženske, v domu Millerjeve medveda ni bilo, so pa samca kasneje uspeli odkriti in ga uspavati.

Napadi medvedov na ljudi sicer niso tako pogosti, pravijo državni uradniki za divje živali. So pa ob tem poudarili, da so začele živali izgubljati svoj naravni strah pred ljudmi, zato tudi njihova dejanja postajajo vse drznejša. Tudi na domove in kampe so tako začela gledati kot na vir hrane, so povedali. "To je sicer najbolj ekstremen primer, kar smo jih videli v zgodovini države," je za Los Angeles Times povedal Peter Tira, tiskovni predstavnik kalifornijskega urada za divje živali.

Kot so povedale oblasti, je imela Millerjeva, ki je živela v manjši gorski skupnosti Downieville, v preteklosti na svojem posestvu že več težav z medvedi. Enega od medvedov je celo fizično udarila, da mu je preprečila vstop v hišo, je za tuje medije povedala hči pokojne 71-letnice.

Po podatkih državnega oddelka za divje živali je v Kaliforniji do 35.000 črnih medvedov.