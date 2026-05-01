Prvič v zgodovini: letalska povezava iz Splita neposredno v New York

Uvedba te neposredne linije predstavlja pomemben korak k boljši povezavi Splita in širše regije Dalmacije z vzhodno obalo Združenih držav Amerike, poroča hrvaški spletni portal net.hr.
Na Hrvaškem ob tem pričakujejo, da bo nova letalska povezava prispevala k rasti števila turistov, spodbudila gospodarske izmenjave in dodatno okrepila mednarodno povezanost tega območja.
Znana tudi že cena povratne karte
Prihod ameriške letalske družbe United Airlines v Split je pomemben trenutek tudi za razvoj hrvaške letalske infrastrukture in krepitev položaja Splita kot vse bolj prepoznavne turistične destinacije, pišejo hrvaški novinarji.
Potniki bodo za najcenejšo povratno vozovnico za lete v maju odšteli približno 830 dolarjev (okoli 709 evrov).
Linija bo delovala v letošnji spomladanski in poletni sezoni – do začetka septembra. Če bo povpraševanje dovolj veliko, pa obstaja tudi možnost stalne povezave med destinacijama.
