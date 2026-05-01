Tujina

Prvič v zgodovini: letalska povezava iz Splita neposredno v New York

Split / New York, 01. 05. 2026 12.48 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
Ti.Š.
Prvi komercialni let na liniji Split–New York

Letališče Sveti Jeronim v Splitu je pozdravilo prvo letalo ameriške družbe United Airlines na novo odprti direktni liniji, ki povezuje newyorški Newark s Splitom. Znane so tudi že cene letalskih kart.

Uvedba te neposredne linije predstavlja pomemben korak k boljši povezavi Splita in širše regije Dalmacije z vzhodno obalo Združenih držav Amerike, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

FOTO: Bobo Pixsell

Na Hrvaškem ob tem pričakujejo, da bo nova letalska povezava prispevala k rasti števila turistov, spodbudila gospodarske izmenjave in dodatno okrepila mednarodno povezanost tega območja.

Znana tudi že cena povratne karte

Prihod ameriške letalske družbe United Airlines v Split je pomemben trenutek tudi za razvoj hrvaške letalske infrastrukture in krepitev položaja Splita kot vse bolj prepoznavne turistične destinacije, pišejo hrvaški novinarji.

FOTO: Bobo Pixsell

Potniki bodo za najcenejšo povratno vozovnico za lete v maju odšteli približno 830 dolarjev (okoli 709 evrov).

FOTO: Bobo Pixsell

Linija bo delovala v letošnji spomladanski in poletni sezoni – do začetka septembra. Če bo povpraševanje dovolj veliko, pa obstaja tudi možnost stalne povezave med destinacijama.

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1921539
01. 05. 2026 13.57
mi tega ne potrebujemo.Mi ne potrebujemo sploh nicesar in zato smo vse prodali ali zaprliV resnici pa bi morali zapreti vse tiste,ki so prodajali/podarjali
Odgovori
nelevnedesen
01. 05. 2026 13.56
1989 sem letel direktno zagreb- toronto. Hrvati so imeli že prej cezocenske linije
Odgovori
Mali medo
01. 05. 2026 13.53
Po sliki sodeč prvi potniki zaprti oddelek psiheatrije.
Odgovori
mario7
01. 05. 2026 13.47
Še malo več drenjanja po splitu
Odgovori
Dragica Cegler
01. 05. 2026 13.40
Outlaw .......Tja mogoče res ne veliko,na hr obalo pa verjetno več.Malo vklopi možgane.Nase letališče je prav svobodnjak zafural.
Odgovori
prince of persia
01. 05. 2026 13.25
Mi nimamo več niti nacionalnega letalskega prevoznika. Vse so nam pokradli. Pokojni Ivan Kramberger je imel popolnoma prav!
Odgovori
proofreader
01. 05. 2026 13.17
Včasih so letala 4x tedensko letela Ljubljana - New York. Vzletala so iz BTC, kjer je Letališka cesta. Kontrolni stolp je sedaj kavarna Cacao.
Odgovori
Podlesničar
01. 05. 2026 13.35
S katerim letalom?
Odgovori
Pedro Lopez
01. 05. 2026 13.44
Iz tega letališča niso letala nikoli letela v New York.
Odgovori
nelevnedesen
01. 05. 2026 13.53
In potem je zazvonila budilka...
Odgovori
Mambo
01. 05. 2026 13.57
Iljušin
Odgovori
Potouceni kramoh
01. 05. 2026 13.12
Mi imamo pa zavetnika svetega Pučnika.
Odgovori
OutlawJJ
01. 05. 2026 13.11
Kdo še sploh rine v ta US of izrael
Odgovori
daiči
01. 05. 2026 13.10
draga karta
Odgovori
a res1
01. 05. 2026 13.10
A pilota lahko kar tako odpreta stranska okna? Da se nebi na kakšnih 12km kaj po nesterči odprlo...
Odgovori
Juzles Iters
01. 05. 2026 13.56
Za to ni nobene bojazni, ker se okna odpirajo navznoter, med samim letom na višini 12 km pa je v kabini ogromen nadtlak 0,8 atm, zunaj pa je 0,2 atm. To pomeni, da na okno velikosti 1 m² od znotraj pritiska 0,6 atm (60 kN/cm²) m, oziroma na celotno okno *6 ton*! V pravilnih enotah je to 600.000 kN.
Odgovori
ap100
01. 05. 2026 13.09
pomembna novica za celo slovenijo- a nove linije iz bergama redno objavljajo
Odgovori
Trikrat cepljen
01. 05. 2026 13.04
in kaj nam slovencem to prinese, nič, razen foušije.
Odgovori
krjola
01. 05. 2026 13.11
zakaj naj bi bil kdo temu folš?...Hrvati itak nimajo dnarja za New York, par več Američanov bo k njim prišlo na izlet, to je pa tudi vse...linija bo pa najbrž v kratkem ukinjena, ker ne bo profitabilna...
Odgovori
PSIHOTERAPEVT
01. 05. 2026 13.19
Hehe :)
Odgovori
nelevnedesen
01. 05. 2026 13.54
Ne vem, kdaj si bil zadnjič v zagrebu, dplitu
Odgovori
krjola
01. 05. 2026 13.01
ja uau...jaka muda....letalska povezava med Ljubljano (Brnik) in New Yorkom je bila vzpostavljena leta 1978....sicer pa zakaj more bit ot glavna novica na slovenskem portalu?...a smo na Hrvaškem mogoče?...kva vam pa je no poptevejvci, ne se smešit....
Odgovori
Podlesničar
01. 05. 2026 13.02
Direktna povezava med Ljubljano (Brnik) in New Yorkom? 🤣
Odgovori
krjola
01. 05. 2026 13.03
je obstajala in to dejstvo, ki ga lahko vsak v 5ih sekundah preveri....
Odgovori
Podlesničar
01. 05. 2026 13.21
To ni bil direkten let, DC-10 🤣
Odgovori
