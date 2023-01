Prvič v zgodovini papež vodi pogreb papeža

Na Trgu svetega Petra v Vatikanu se je na pogrebu nekdanjega papeža Benedikta XVI. zbralo na tisoče žalujočih. Pogreb Benedikta XVI. bo na njegovo željo slovesen, a preprost, kljub temu pa brez primere v zgodovini. Pogrebno mašo namreč vodi papež Frančišek , kar se v zgodovini še ni zgodilo, da bi živ papež pokopal svojega predhodnika. Ker Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, njegov pogreb ni državniški. Na njem pričakujejo okoli 70.000 vernikov in cerkvene dostojanstvenike, pa tudi državnike in kronane glave. Iz Slovenije so udeležbo na pogrebu napovedali predsednica republike Nataša Pirc Musar , slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf ter ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore . Ob pogrebu veljajo strogi varnostni ukrepi. Med drugim je zaprt zračni prostor nad Vatikanom, za varnost bo skrbelo več kot 1000 rimskih policistov.

Verniki so se od Benedikta XVI., ki je umrl na silvestrovo v 96. letu starosti, lahko poslovili od ponedeljka do srede zvečer v vatikanski baziliki svetega Petra. Glede na navedbe Vatikana je baziliko, kjer je ležal, obiskalo okoli 200.000 ljudi. Nato so truplo pokojnega papeža prestavili v krsto iz cipresovega lesa, vanjo pa priložili spominske kovance in medalje iz obdobja njegovega pontifikata, Benediktove palije in v kovinskem valju še besedilo z opisom njegovega obdobja papeževanja. Po pogrebni slovesnosti bodo krsto položili v dodatno krsto iz cinka, to pa še v dodatno iz hrastovega lesa.